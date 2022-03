Leider Poolse regeringspartij pleit in Kiev voor vredesmissie in Oekraïne

De leider van de Poolse regeringspartij PiS, Jars Kaczynski, heeft dinsdagavond in Kiev gepleit voor een internationale vredesmissie in Oekraïne, meldt persbureau Reuters. Oud-premier Kaczynski deed dat tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky „Ik denk dat er een vredesmissie nodig is; van de NAVO en mogelijk in een bredere internationale structuur”, zo zei hij. „Maar in elk geval een missie die zichzelf kan verdedigen en die op Oekraïens grondgebied zal opereren.”

Kaczynski was dinsdag samen de Poolse premier Mateusz Morawiecki, de Tsjechische premier Petr Fiala en de Sloveense premier Janez Jansa met de trein naar Kiev gereisd voor een gesprek met Zelensky en zijn premier Denis Shmyhal. Zij zijn de eerste regeringsleiders die Kiev bezoeken sinds het begin van Russische invasie op 24 februari. De missie die Kaczynski voor ogen heeft zal „streven naar vrede, humanitaire hulp verlenen en tegelijkertijd worden beschermd door gewapende troepen.”

