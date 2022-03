Nieuwe sancties EU: geen luxe spullen voor Rusland

EU-lidstaten treffen voor de vierde keer sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat heeft huidig EU-voorzitter Frankrijk maandag laten weten via Twitter. Het sanctiepakket raakt Russische oligarchen, bedrijven en sectoren die volgens de EU betrokken zijn bij „de agressie in Oekraïne”.

Details over de sancties zijn niet bekendgemaakt, maar het Franse voorzitterschap zegt dat de handelsstatus van Rusland als „meest begunstigde natie” zal worden ingetrokken. Daardoor komen er hogere heffingen op Russische producten. De maatregelen treden naar verwachting snel in werking, maar wanneer precies is niet bekend.

Volgens persbureau Bloomberg, dat een voorlopige versie van de nieuwe sancties inzag, wil de EU de verkoop naar Rusland verbieden van luxegoederen met een waarde van meer dan 300 euro. Tegelijkertijd zou de aankoop van stalen en ijzeren producten uit Rusland aan banden worden gelegd.

Volgens Bloomberg wordt het ook verboden luxe auto’s, boten en vliegtuigen (vanaf 50.000 euro) en motoren (vanaf 5.000 euro) aan Rusland te verkopen. Veel autofabrikanten hadden al uit eigen beweging hun verkopen aan Rusland opgeschort sinds de aanval op Oekraïne.

Vorige week kwamen de 27 regeringsleiders na een tweedaagse EU-top in Versailles niet tot een besluit over extra sancties tegen Rusland. De Franse president Emmanuel Macron zei toen al wel dat de EU klaar was voor een „vierde ronde dwingende sancties” en dat die „niet mals” zouden zijn. Ook heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, al gezegd dat de EU eraan werkt Ruslands lidmaatschapsrechten op onder meer het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank op te schorten.

Duitslands aangekondigde investeringen in defensie, een reactie op de Russische invasie, worden ook concreet. Duitsland maakte maandag bekend dat het zijn verouderde straaljagers, de Tornado’s, voor 2030 wil vervangen. Het land bestelt daarvoor F-35-jachtvliegtuigen bij het Amerikaanse Lockheed, en vijftien Eurofighters. De F-35’s kosten ruim 100 miljoen dollar (91 miljoen euro) per stuk. Hoeveel er besteld worden is niet bekend. Al eerder had Duitsland aangekondigd zijn defensieuitgaven te verhogen met 100 miljard euro om de dreiging van Rusland te beantwoorden.