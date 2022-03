Nieuw op streaming week 11: WeCrashed, Top Boy en Manhunt

WeCrashed

Jared Leto en Anne Hathaway hebben de hoofdrollen in de op feiten gebaseerde dramaserie over WeWork. Het kantorendeelbedrijf groeide uit tot een van de hoogstgewaardeerde start-ups ter wereld. Binnen een jaar stortte de waarde volledig in. De excentrieke Neumann smeet met geld: zijn bedrijf verloor op een gegeven moment 200.000 dollar per uur. Zijn echtgenote Rebekah wordt gespeeld door Hathaway.

Apple TV+, wekelijks.

Top Boy (seizoen 2)

Britse misdaadserie over Dushane (Ashley Walters) en Sully (Kane Robinson), twee drugsdealers in Londen. In het nieuwe seizoen stapelen de problemen zich op.

Netflix, 8 afleveringen.

Manhunt (seizoen 2)

Inspecteur Colin Sutton (Martin Clunes) helpt mee met de zoektocht naar een serieverkrachter die slachtoffers maakt in Oost-Londen. Gaat het om de beruchte Night Stalker? Gebaseerde op een echte zaak.

NPO Plus, 4 afleveringen.