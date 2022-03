Nederland voldeed in 2021 niet meer aan Urgenda-vonnis voor reductie uitstoot

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar in Nederland met 2,1 procent toegenomen ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit een eerste raming van de emissiecijfers door het CBS en het RIVM, die woensdag is gepubliceerd. Door de stijging voldeed Nederland in 2021 niet meer aan het Urgenda-vonnis uit de klimaatzaak van 2015. Daarin bepaalde de rechter dat Nederland de uitstoot in 2020 met 25 procent moest hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. In 2020 werd de Urgenda-doelstelling juist nog nipt gehaald.

Nederland had het in 2020 mede aan de coronacrisis te danken dat het Urgenda-doel werd gehaald. In dat jaar daalde de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO₂ en methaan, met 8,8 procent. In 2021 zat Nederland weer beneden de doelstelling, onder meer door een hoger energieverbruik in de eerste helft van het jaar als gevolg van een koude winter. Hoewel de elektriciteitssector 2 procent minder produceerde, nam de uitstoot met 2 procent toe. Dit kwam doordat vanwege de hoge gasprijs meer elektriciteit werd opgewekt in kolencentrales, die meer broeikasgassen uitstoten.

In het laatste kwartaal van 2021 werd fors minder gas verbruikt, vooral door de industrie. Bedrijven namen minder gas af vanwege de hoge gasprijzen. De uitstoot van verkeer bleef gelijk ten opzichte van 2020, waar in de jaren ervoor nog een daling te zien was.