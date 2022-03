Meeste coronaregels ten einde ondanks besmettingen

Vanaf volgende week woensdag vervallen bijna alle coronamaatregelen. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) dinsdag bekendgemaakt. In het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje dan niet meer verplicht. Ook vervalt de plicht te testen voor toegang bij evenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers. Een digitaal certificaat om Nederland in te reizen, is ook niet meer nodig. De versoepelingen zijn volgens Kuipers „verstandig”, onder meer gezien het lage aantal coronapatiënten op de IC’s.

Het gedeeltelijke thuiswerkadvies vervalt vanaf volgende week ook, net als de preventieve coronatests in het onderwijs. De basisadviezen, zoals het regelmatig wassen van de handen en het in isolatie gaan bij een coronabesmetting, blijven gelden. Kuipers benadrukte in de persconferentie dat het nog steeds verstandig is om in het openbaar vervoer gebruik te maken van een mondkapje, gezien de hoge besmettingsaantallen. Hij noemde het nadrukkelijk geen verplichting, „ook vanwege de handhaving”, maar een advies: „Je helpt je omgeving ermee te beschermen.”

Door ook het thuiswerkadvies te laten vallen, gaat het kabinet gedeeltelijk in tegen de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Dat raadde aan het gedeeltelijke thuiswerkadvies in stand te houden. Ook schreef het dat het dragen van een mondkapje in het ov „meerwaarde” heeft bij een hoge besmettingsgraad. Het OMT liet „de keuze aan het kabinet”.

IC’s kunnen het aan

„Ik weet hoe er geageerd wordt tegen verplichtingen en denk dat het helpt om de verantwoordelijkheid bij de burgers te leggen”, zei Kuipers dinsdag. „Iedereen kent wel iemand die corona heeft gehad of is zelf besmet geweest. We weten dus wat voor virus het is en we weten wat verstandig is om te doen.”

Het aantal ziekenhuisopnamen stijgt, omdat het aantal besmettingen onder vijftigplussers „hoger ligt dan eerder”, aldus Kuipers. Tussen 8 en 15 maart werden er 1.545 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, 14 procent meer dan de week ervoor. Dat bleek dinsdag uit cijfers van het RIVM. Van die opgenomen coronapatiënten belandden er 91 op de intensive care. „Desalniettemin kunnen de ziekenhuizen het goed aan”, zegt Kuipers. Momenteel worden er ongeveer 150 coronapatiënten op IC’s behandeld.

Het aantal besmettingen ligt nu vrij hoog, rond de 50.000 per dag. Eerdere versoepelingen, carnavalsvieringen en de voorjaarsvakantie zijn hier de oorzaak van, aldus Kuipers. Hij benadrukte dat de dagelijkse aantallen momenteel lager liggen dan in januari, toen er op sommige dagen meer dan 100.000 nieuwe besmettingen geregistreerd werden.

Dat de druk op de zorg meevalt, komt onder meer door de booster-inentingen, volgens de minister. Kwetsbaren en zeventigplussers zijn inmiddels al uitgenodigd voor een vierde herhaalprik. 300.000 mensen hebben die al ontvangen, of hebben een afspraak gemaakt.