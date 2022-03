Mannenvriendschap en meer in het cachot

Sommige homoseksuelen die waren opgesloten in het Derde Rijk zijn in 1945 niet bevrijd, maar werden door de geallieerden gedwongen om de rest van hun straf uit te zitten. Daaruit zou je kunnen concluderen dat in elk geval voor homoseksuelen de westerse samenleving bijna even erg was als het Duitse totalitaire regime.

Maar evengoed valt daaruit af te leiden dat de ideologie van het Derde Rijk deels is voortgekomen uit de mainstream van de Europese cultuur. Het regime was wellicht niet alleen een breuk met de Europese beschaving, zoals vaak valt te horen, maar ook een voortzetting ervan. Dat is geen vorm van normalisering, maar juist een verontrustende gedachte.

Had de Oostenrijkse regisseur Sebastian Meise maar wat meer gedaan om zulke parallellen uit te werken in zijn gevangenisdrama Grosse Freiheit. Helaas blijft de film steken in enkele korte flashbacks naar de nazi-tijd, om zich verder te ontvouwen als een tamelijk conventioneel gevangenisdrama. Hans (Franz Rogowski) belandt keer op keer in het cachot, omdat hij tijdens het cruisen steeds weer tegen de lamp loopt. In de gevangenis sluit hij een vriendschap met de norse moordenaar en drugsverslaafde Viktor (Georg Friedrich).

Viktor heeft aanvankelijk de destijds gebruikelijke vooroordelen jegens ‘tegennatuurlijke ontucht’, maar tussen de twee mannen ontstaat toch een mooie vriendschap. Hans is een non-conformist die zich van de maatschappelijke afkeer van zijn geaardheid bijzonder weinig aantrekt; dat maakt hem heldhaftig, maar voor het drama van de film is dat wel een beetje jammer.

Sowieso vertelt Grosse Freiheit een verhaal waarvan veel kijkers zullen denken: wat hadden mensen in het verleden toch nare en intolerante vooroordelen. Om daar nog eens aan te worden herinnerd kan nooit kwaad. Maar misschien is dat ook wel een beetje gemakkelijk. Bij een film die hedendaagse controversen, vooroordelen en discriminatie zou durven aankaarten zou meer op het spel staan. Grosse Freiheit is degelijk, maar ook een film die op een wat al te geruststellende manier aan de juiste kant van de geschiedenis staat.

Drama Grosse Freiheit. Regie: Sebastian Meise. Met: Franz Rogowski, Georg Friedrich. In: 37 bioscopen ●●●●●