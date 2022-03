Kan Vladimir Poetin zelf een nucleaire oorlog beginnen?

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne veroorzaakte angst bij het publiek voor nucleaire escalatie. De vraag naar jodiumpillen tegen stralingsgevaar nam toe. In een enquête, afgelopen zaterdag in het AD, zei de helft van de ondervraagden bang te zijn voor een kernoorlog. En de recente explosies en branden bij twee kerncentrales in Oekraïne, wekten zorgen over stralingsgevaar. Wat zijn de kansen op een nucleair conflict – en hoe staat het met de kerncentrales? Zes vragen.

1 Heeft president Poetin een rode knop voor de inzet van nucleaire wapens?

Nee. Wel is er in zijn constante nabijheid het ‘atoomkoffertje’ (tsjeget) met een laptop. Daarvan heeft hij de codes om in te loggen en de noodzakelijke commando’s te geven.

2 Kan Poetin zelf een nucleaire oorlog beginnen?

Zeer waarschijnlijk niet. Hij heeft daarvoor instemming van anderen nodig, zoals de minister van Defensie Sergej Sjojgoe en Valeri Gerasimov, chef Defensiestaf. Die beschikken ook over een atoomkoffertje. Kristin Ven Bruusgaard, Noors kenner van de nucleaire doctrine van Rusland, schreef op 2 maart in The Guardian over Sjojgoe en Gerasimov: „Gelukkig wordt binnen het Russische systeem Poetin gedwongen hen te consulteren voordat hij een bevel kan geven.” De goed ingevoerde Federation of American Scientists stelt: „Het Russische commandosysteem is erop gericht binnen tien minuten toestemming te krijgen van de president, de minister van Defensie of de chef van de generale staf via de nucleaire koffer.”

Of Sjojgoe en Gerasimov ‘hun’ president zullen gehoorzamen, is onderwerp van speculatie. De eerste geldt als een uiterst loyale bondgenoot van de Russische president. Van opperbevelhebber Gerasimov is dat minder zeker.

3 Is Poetin bereid een nucleair wapen in te zetten?

Voor de Russische president lijkt de inzet van een nucleair wapen minder taboe dan voor het Westen. Na de inname van de Krim van 2014 zei Poetin op de Russische televisie bereid te zijn geweest de nucleaire paraatheid tot het hoogste niveau te brengen om de inval kracht bij te zetten. De militaire beginselen van Rusland laten het gebruik van tactische nucleaire wapens op het slagveld toe. Rusland heeft er daarvan meer dan tweeduizend.

Lees ook: Deze nieuwe Koude Oorlog is nog minder voorspelbaarder

In het geval van Oekraïne bracht Poetin nucleaire wapens twee keer ter sprake, zoals bij zijn toespraak tot het Russische volk bij het begin van de oorlog, 24 februari. Drie dagen later zei hij: „De hoogste functionarissen van vooraanstaande NAVO-landen hebben zich agressief uitgelaten over ons land. Dus daarom draag ik de minister van Defensie en de chef van de generale staf [van de strijdkrachten] op om de delen van het Russische leger die over afschrikking gaan, in een speciale paraatheid te brengen.” Westerse satellieten namen overigens na die tijd geen bewegingen waar die duidden op verhoging van die paraatheid.

4 Kan een nucleaire oorlog per ongeluk ontstaan?

De geschiedenis kent voorbeelden van bijna-nucleaire oorlogen, gebaseerd op een misverstand. Zo lanceerden op 25 januari 1995 Noorse wetenschappers een testraket die het geautomatiseerde Russische waarschuwingssysteem aanzag voor een vijandelijke raket. Het systeem stuurde een signaal naar de nucleaire koffer van toenmalig president Boris Jeltsin, waarna het aftellen voor een vergeldingsaanval begon. Minuten voordat die zou beginnen, werd het misverstand ontdekt.

Onder westerse deskundigen bestaan zorgen over het gebrek aan onderhoud en modernisering van de Russische systemen, waardoor fouten kunnen ontstaan. Om de risico’s te beperken staan de militaire top van zowel de VS als Rusland nauw met elkaar in contact, zo werd kort na het begin van de oorlog in Oekraïne bevestigd. Als de aanval met Russische kruisraketten maandag op een militaire basis in westelijke Oekraïne per ongeluk grondgebied van NAVO-lid Polen had geraakt, had zo’n overleg voor de hand gelegen.

5 Wat is het meest waarschijnlijke nucleaire scenario?

Inzet van een atoomwapen wordt door experts onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk geacht. Met name tegenover Oekraïne ligt de drempel voor Russisch gebruik van nucleaire wapens lager dan tegen het Westen, bijvoorbeeld omdat Oekraïne geen NAVO-lid is. Daarbij moet worden bedacht dat er geen duidelijke criteria voor inzet bestaan. „Ambiguïteit, waarbij onduidelijk is wanneer een staat nucleaire wapens inzet, is onderdeel van de geloofwaardigheid van de afschrikking”, zegt krijgshistoricus Christ Klep.

Gelukkig wordt binnen het Russische systeem Poetin gedwongen hen te consulteren voordat hij een bevel kan geven

Als meest riskante scenario geldt een situatie waarbij de Russische invasie van Oekraïne compleet is vastgelopen, Poetin nog steeds aan de macht is en Oekraïne niet toegeeft aan de Russische eisen. Om het verzet te breken kan Rusland besluiten te escaleren, met chemische wapens maar ook met een tactisch nucleair wapen (escaleren om te de-escaleren om zo een land dwingen te capituleren voor Russische eisen). Dit kan boven leeg en onbewoond gebied worden ingezet (om schrik aan te jagen) of juist in bevolkt gebied (om veel slachtoffers te maken).

6 Moet Nederland zich zorgen maken over Oekraïense kerncentrales?

Volgens het RIVM, verantwoordelijk voor het monitoren van gevaren voor de volksgezondheid, hoeft dat vooralsnog niet. Dat bleek dinsdagmorgen bij een briefing door experts voor journalisten. Aanleiding waren veel vragen die het RIVM had gekregen over kerncentrales zoals de buiten werking gestelde in Tsjernobyl die nog over splijtstofstaven beschikt die gekoeld moeten worden. De stroomvoorziening daarvoor viel vorige week uit. Ook waren er explosies en branden bij een actieve kerncentrale in Zaporizja.

Beide kerncentrales zijn echter onder controle, aldus het RIVM. Er is geen straling vrijgekomen, extra veiligheidsmaatregelen bleken niet nodig.