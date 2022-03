Kaag: tot nu toe 6 miljoen euro aan Russisch geld bevroren

Nederlandse financiële instellingen hebben tot nu toe voor ruim 6 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren. Dat blijkt uit een brief die minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De SP had Kaag om een update gevraagd van de effecten van de sancties.

Drie weken geleden kondigde de Europese Unie naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne een set sancties af. Van verschillende Russen en Russische bedrijven werden onder meer de tegoeden bevroren. Later voegde de Europese Unie in diverse rondes nog extra namen toe aan de sanctielijst.

132 ‘klantrelaties’

In totaal gaat het volgens Kaag om 132 ‘klantrelaties’ waarvan in Nederland tegoeden zijn bevroren. Het is niet duidelijkhoeveel afzonderlijke Russen en Russische bedrijven worden getroffen. Volgens Kaag bevat de lijst „soms ook verschillende meldingen over één persoon”.

Een belangrijk deel van het totaalbedrag werd bevroren bij beheerders van beleggingsinstellingen en -ondernemingen. Daarvan werd bijna 4 miljoen euro vastgezet. Bij de banken gaat het om 1,75 miljoen euro. De overige 340.000 euro stond bij pensioenfondsen geparkeerd.

10 miljard euro

De totale som aan bevroren tegoeden is een stuk lager dan bijvoorbeeld in België. Afgelopen weekend meldde de Belgische overheid dat zij voor 10 miljard euro aan bezittingen had bevroren. In verschillende Europese landen werd bovendien op eigendommen als jachten en villa’s beslag gelegd. Die vertegenwoordigen op zichzelf al waarden van tientallen tot honderden miljoenen euro’s.

De lage totaalsom voor Nederland is des te opvallender gezien het gunstige fiscale klimaat. Russische bedrijven kiezen daarom vaak voor een vestiging in Nederland. Een trustkantoor faciliteert die vestiging via bijvoorbeeld een brievenbusfirma en neemt in veel gevallen ook het bestuur over.

Trustkantoren

Opvallend genoeg werden 110 van de 132 klantrelaties met gesanctioneerde Russen gemeld door trustkantoren. Bij de trustkantoren is echter van geen van de klanten geld bevroren. „Dit komt omdat bij trustkantoren doorgaans niet direct tegoeden worden aangehouden”, schrijft Kaag in een toelichting. Financiële instellingen zijn desalniettemin verplicht te melden bij toezichthouders AFM en DNB of ze een gesanctioneerd persoon als klant hebben.

DNB schatte eerder nog dat er jaarlijks 30 miljard euro aan Russische investeringen door Nederland stroomt. Onderzoekswebsite Follow the Money schreef daarnaast recentelijk dat ongeveer 38 miljard euro geparkeerd stond op de balansen van brievenbusfirma’s die aan Russen zijn gelieerd.

Kaag schrijft aan de Tweede Kamer dat ze binnenkort een update verwacht te sturen van het totaal aan bevroren tegoeden.