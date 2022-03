Intel bouwt chipfabriek van 17 miljard euro in Maagdenburg

Chipfabrikant Intel breidt zijn productie in Europa uit met een nieuwe, 17 miljard euro kostende chipfabriek in het Duitse Maagdenburg. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf dinsdag bekend.Als de vergunningen op tijd rond zijn, zal de bouw beginnen in 2023 en de fabriek draaien vanaf 2027. Er komen 3.000 mensen te werken, en Intel rekent op tienduizenden banen bij toeleveranciers.

Intel breidt ook zijn bestaande fabriek in Ierland uit en concentreert zijn Europese onderzoek in het Franse Grenoble. Daarnaast gaat het bedrijf samenwerken met onderzoeksinstituten in Nederland (TU Delft), België, Spanje en Polen. In Italië steekt het Amerikaanse bedrijf 4,5 miljard euro in een fabriek die chips gaat verpakken. De totale investering in Europa komt neer op 33 miljard euro – in het komende decennium kan dat bedrag oplopen naar 80 miljard, volgens het bedrijf.

European Chips Act

De aankondiging is het eerste concrete uitvloeisel van de European Chips Act, een stimuleringsprogramma van 43 miljard euro waarmee de EU een zelfstandige chipindustrie wil opbouwen. Nu wordt 8 procent van alle chips ter wereld in de EU geproduceerd. Het is de bedoeling dat Europa in 2030 een marktaandeel van 20 procent heeft. Een open fabriek voor geavanceerde chips, zoals Intel die wil bouwen, is daarbij een onmisbaar ingrediënt. Europese chipfabrikanten hebben de kennis niet meer in huis om de allernieuwste productietechnologie te ontwikkelen.

Het was al duidelijk dat Intel in de EU wilde uitbreiden; topman Pat Gelsinger reisde een jaar lang langs onder meer Den Haag, Brussel en Berlijn om te kijken wat de beste locatie zou zijn. Ook ging hij bij chipmachinefabrikant ASML langs en bij het Leuvense onderzoeksinstituut imec, waar veel chipfabrikanten hun technologie bijschaven.

Chips voor autofabrikanten

Intel komt als geroepen, is de mening in Brussel. Hoewel het jaren duurt voordat een nieuwe fabriek daadwerkelijk produceert, is de behoefte van Europa groot. De wereld kampt mede dankzij de coronapandemie nog met een chiptekort, de geopolitieke spanningen tussen de VS en China zetten de techindustrie onder druk en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft Europa doen beseffen dat het zelfvoorzienend moet kunnen zijn op alle vlakken – ook als het gaat om halfgeleiders.

Een nieuwe chipfabriek vereist naast nieuwe apparatuur en onroerend goed vooral een investering in technisch talent. Nederland, Ierland en Frankrijk leken mee te dingen als vestigingsland. Duitsland was de meest voor de hand liggende plek voor een grote chipfabriek. De belangrijkste afnemers van halfgeleiders – autofabrikanten en hun toeleveranciers – zitten in Duitsland.

Maagdenburg is de hoofdstad van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Volgens Duitse media was ook de stad Schwerin, in Mecklenburg-Vorpommern, in de race om de Intel-fabriek te huisvesten.

Voor Intel is de investering ook bittere noodzaak: wat geavanceerde chips betreft loopt het bedrijf achter op concurrenten

Nieuwe EUV-techniek

Voor Intel is deze investering ook bittere noodzaak. Als het gaat om de productie van geavanceerde chips loopt het bedrijf achter op concurrenten uit Taiwan (TSMC) en Zuid-Korea (Samsung). Die produceren chips met EUV-lithografie van het Nederlandse ASML. Intel heeft bij ASML inmiddels een bestelling gedaan voor een nieuwe generatie EUV-machines, die nog gebouwd moet worden.

De fabriek in Maagdenburg wordt een foundry: een open productielijn waar ook andere chipfabrikanten hun ontwerpen kunnen laten produceren. Dat was een vereiste van Brussel, wilde Intel aanspraak maken op miljarden aan steun. Topman Gelsinger had eerder al laten doorschemeren dat Europa zo’n 40 procent van de opstartkosten voor zijn rekening zou moeten nemen, anders zou Intel de investering niet wagen. De opstartkosten van een moderne chipfabriek liggen al snel rond de 15 tot 20 miljard dollar en de eerste jaren is de productie nog niet winstgevend.

Van het Brusselse stimuleringspakket van 43 miljard euro is 30 miljard geoormerkt om nieuwe chipfabrikanten te lokken. Ook TSMC zou overwegen een extra fabriek in Europa te bouwen. Daarnaast heeft Thierry Breton, de Europese Commissaris voor Interne Zaken die achter de Chips Act zit, ook Samsung benaderd.

Intel kondigde onlangs ook aan een nieuwe chipfabriek in de Amerikaanse staat Ohio te bouwen, ter waarde van 20 miljard dollar. Die uitbreiding speelt in op de Amerikaanse Chip Act: een stimuleringsprogramma waarmee de VS, net als Europa, willen voorkomen dat ze te afhankelijk worden van productie van chips in Azië.

Lees ook dit artikel: Chipmaker Intel zet in op nieuwe fabrieken Ohio