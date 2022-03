In de kwestie-Volt geldt voor fractieleden: geef het goede voorbeeld

Wat ligt er op de zeef na een maandje ‘crisis bij Volt’ in de Kamer? Om te beginnen de indruk van algemene knulligheid bij Volt die of te hard of juist niet hard genoeg ingreep. Maar in ieder geval nooit op tijd. Dan het beeld van een regelmatig ontremd fractielid Nilüfer Gündogan die voor veel medewerkers intern een bron van intimidatie, ergernis en angst vormde. Maar die zich, zoals dat heet, niet makkelijk liet ‘aanspreken’ op zulk gedrag. De politiek trekt inderdaad persoonlijkheden en karakters, soms excentriek en soms ongemakkelijk. Maar de plicht blijft toch om het goede voorbeeld te geven, ‘korte lontjes’ en passie, politiek of anderszins, ten spijt. Wat dus niet iedereen gegeven is, mag voorzichtig worden geconstateerd.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

En daarmee bevestigde de kwestie-Volt dat de Staten-Generaal inmiddels het prototype van een onveilige werkomgeving vormen. Waar deze voorzitter en dit presidium nauwelijks iets aan doen. Alsof de Kamer een bedrijfsverzamelgebouw is, met een bestuur op afstand dat tevreden is als de wifi werkt en het licht brandt. Dat gebouw trekt start-ups aan als Volt, die zowel de Kamer, de fractie als de eigen dynamiek nog moet leren kennen. En gesloten radicale bolwerken als PVV en Forum die iedere bemoeienis als inmenging afwijzen. Ernstige integriteitsschendingen worden daar ontkend, weggewuifd of platweg geaccepteerd.

Daar kwam vorige week een voortvarend en zelfbewust vonnis van de Amsterdamse kortgedingrechter overheen, die de schorsing van Nilüfer Gündogan niet alleen ongedaan maakte, maar haar terugkeer naar de fractie beval mét stevige schadevergoeding. Want het leek ‘voldoende aannemelijk’ dat de eventuele bodemrechter het oordeel van de kortgedingrechter zou delen. Na de reconstructie in NRC mag dat worden betwijfeld. Dit leek juist een vast gedragspatroon. En geen nerveuze overreactie van een onervaren fractie die zich had laten meeslepen in mediatumult.

De voorzieningenrechter creëerde intussen feiten die het bestek van een ‘voorlopige voorziening’ te buiten gingen. Die heet niet voor niks zo – een voorlopig oordeel in een hoog opgelopen kwestie die meestal nog niet helemaal is uitgezocht. Duidelijk was al wel dat dit ook niet alleen over (on)juist procedureel handelen in een arbeidsconflict ging. Maar dat er óók politieke aspecten waren. Dat alleen had al voor rechterlijke terughoudendheid moeten zorgen. Dit ging immers over gedragsnormen die een fractie zelf wil hanteren. En die beslissingen hebben óók een normstellend karakter, meer dan van een doorsnee werkgever. De kortgedingrechter besloot echter tot een gedwongen hereniging van Gündogan met de Kamerfractie, verergerde zo de bestuurlijke crisis en bevorderde de desintegratie van het ondersteunende apparaat. Met het vooruitzicht van Gündogans terugkeer meldde dat zich haast collectief ziek.

Hoe de scherven deze keer bij elkaar worden geraapt moet nog blijken. Maar dat de Kamer al die medewerkers in eigen huis betere bescherming moet bieden, lijkt evident. Dat vraagt alvast om een stevige voorzitter die het gezag en de staatsrechtelijke ruimte van het ambt durft te gebruiken om zélf Kamerleden corrigerend toe te spreken, bedreigde medewerkers praktische hulp en bescherming te bieden en eventueel voor juridische bijstand te zorgen. Hoe gepassioneerd, excentriek, heftig, bevlogen Kamerleden ook mogen zijn – in de omgang met de staf geldt het goede voorbeeld als enige norm. Wees zuinig op ze, behandel ze respectvol. En, o ja, blijf van ze af.