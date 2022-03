In beeld: verslagenheid bij bewoners van beschoten appartementencomplexen Kiev

Verschillende huizen en appartementen in de Oekraïense hoofdstad zijn dinsdag bestookt door Russische beschietingen. Het Kremlin houdt vol geen geweld tegen burgerdoelen te gebruiken. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zo’n drie miljoen burgers op de vlucht zijn geslagen. Zo’n 1,8 miljoen van hen bevinden zich in Polen.