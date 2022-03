‘Ik geloof niet in chemie, ik geloof in acteren’

Dit is een gesprek met een overledene. De alom geliefde Britse regisseur Roger Michell stierf september vorig jaar onverwachts aan een hartaanval, 65 jaar jong. Zijn laatste speelfilm, The Duke, was al een jaar eerder in première gegaan op het filmfestival van Venetië, en is vanaf deze week in de Nederlandse bioscopen te zien. Voor zijn dood monteerde hij nog Elizabeth: A Portrait in Parts in elkaar, een swingend, monkelend beeldenmozaïek van haar 70-jarige koningschap.

In september 2020 zijn er nog geen vaccins, maar Michell trotseert het coronavirus en geeft op het terras van Hotel Hungaria interviews. Zijn 71-jarige hoofdrolspeler Jim Broadbent – die de flamboyante kunstdief Kempton Bunton speelt – is op het Lido, maar verstopt zich en vermijdt de rode loper. De 75-jarige Dame Helen Mirren – als emotioneel geblokkeerde echtgenoot Dorothy Bunton – blijft thuis.

The Duke gaat over de gepensioneerde buschauffeur en zwamneus Kempton Bunton die in 1961 Goya’s uit de National Gallery gestolen portret van de Duke of Wellington in zijn kledingkast verstopte en daar bijna mee weg kwam. Een grappig, innemend en waar gebeurd verhaal. Roger Michell excelleerde in toegankelijke komedies en ‘dramadies’; zijn grootste hit was in 1999 romkom Notting Hill, met Julia Roberts en Hugh Grant. Meesterwerken maakt hij niet, wel vakbekwame en soms heel goede films. Een echte acteursregisseur; in The Duke haalt hij het allerbeste uit Broadbent en Mirren.

Mijn geheim? Veel observeren en luisteren denk ik, en niet te veel praten

„Het gekke is dat ik zeker wist dat Helen deze rol zou afwijzen”, zegt hij. „Maar ik denk dat ze toe was aan iets kleins na al die films die om haar draaien. Dat is ook een last hè.”

Roger Michell was een echte acteursregisseur. Foto Jim Spellman/WireImage

Wat doet u precies om zulke prachtige chemie te realiseren tussen acteurs? Heeft u een geheim?

„Dat heb ik, maar wat het is? Veel observeren en luisteren denk ik, en niet te veel praten. Acteurs zelf een relatie laten opbouwen zonder dat allerlei assistenten tijdens de repetitie in de weg lopen. En voor elke film een week repeteren. Heel basic, zonder champagne, maar met soep en brood. Als ze geluk hebben.

„Ik kom uit het theater en maakte mijn eerste speelfilm pas toen ik over de veertig was. Bij het toneel repeteer je drie weken, bij film is het altijd: kan dat niet in drie dagen? Nee, minimaal een week. Met dialect coaches erbij, kostuums passen. Misschien gaan we samen een locatie bekijken, misschien leert een slager ons hoe we een varken moet slachten. En we lezen hardop het script voor om te ontdekken wat toch niet zo lekker uit de mond loopt.”

Lees ook de recensie: ‘The Duke’ is een geestig en ontroerend schelmenverhaal

Loopt het dan weleens mis, dat er geen chemie is bijvoorbeeld?

„Ik geloof niet in chemie, ik geloof in acteren. De filmset hoeft niet te huiveren als een duo elkaar voor het eerst in de ogen kijkt. Acteurs hebben dat niet nodig, die moeten zich gewoon op hun gemak voelen op de set en in hun rol.”

Curieus dat het verhaal van Kempton Bunton niet eerder verfilmd is.

„Ja hè? Zo’n goed verhaal, bijna te mooi om waar te zijn. Zijn kleinzoon Christopher benaderde mijn producer Nicky Bentham. Tot 2012 was Buntons dossier verzegeld en durfde de familie er niks over te zeggen. Ze waren bedreigd door de politie en het openbaar ministerie, voor wie het een hele gênante affaire was. Ze hadden een knipselarchief en Bunton bleek een verbazingwekkend productief schrijver van memoires en talloze nooit opgevoerde toneelstukken. Het was gemakkelijk een beeld van hem te krijgen.”

Kempton Bunton (Jim Broadbent) had een idee fixe en ging daarmee de straat op, naar het parlement, naar kranten.

Hoe ziet u hem?

„Er ging geen groot schrijver aan Kempton Bunton verloren, zoveel is zeker. Maar ik vind het fascinerend dat iemand die op zijn 13de van school ging Schopenhauer en Dostojewski las, Tsjechov en Shakespeare. Hij had grote ambities en maakte die nog waar ook. Want hij werd beroemd en stond op de voorpagina van alle kranten. Met een toneelstuk, weten we nu. Goed voor hem!”

U noemde Kempton Bunton een Engels standaardtype. Wat bedoelt u?

„Hij past binnen die Engelse cultus van excentriciteit én is de kleine man die de macht de waarheid zegt. Bunton had een idee fixe en ging daarmee de straat op, naar het parlement, naar kranten. Afwijzing of desinteresse deden hem niks, hij was overtuigd dat hij gehoord zou worden.

„Dat maakt hem niet tot een heilige: hij steelt toiletrollen in de pub en bloemen van graven om op het graf van zijn dochter te leggen. Hij kletst te veel en kan saai en irritant zijn. Thuis zit hij maar in die stoel te orakelen terwijl zijn vrouw hoofdschuddend thee serveert en gruwelijk bleke maaltijden. Kempton Bunton is geen heilige, maar heeft daar wel wat trekken van. Mensen herkenden dat direct.”

Kempton Bunton Een kunstdief en een volksheld

Als Sean Connery in 1962 in Dr No met een droge martini onderweg is naar een diner in de grot van Dr No pauzeert hij even bij Goya’s fameuze portret van de Duke of Wellington. Daar is-ie dus! Een grapje: het portret van 140.000 Britse pond (nu ruim 3 miljoen pond) verdween op 21 augustus 1961 uit The National Gallery: een geruchtmakende kunstroof. Alleen een zeer professionele bende kon de ultramoderne beveiliging omzeilen, dacht de politie. Pas in 1965 dook Wellington weer op. En zes weken later meldde ook de dief zich: Kempton Bunton, een gepensioneerd buschauffeur uit Newcastle. Hij had ontdekt dat het alarm van de National Gallery ’s ochtends vroeg uitging om de schoonmakers hun werk te laten doen en was via een ladder door een toiletraampje geklauterd. Kempton Bunton was verbolgen dat de overheid 140.000 pond had betaald om het portret van de reactionaire houwdegen Wellington voor Engeland te behouden. In anonieme brieven aan de politie beloofde hij het schilderij te retourneren als de overheid ook 140.000 pond stak in gratis tv-licenties voor arme bejaarden en veteranen. Die omroepbelasting, waarmee de BBC werd gefinancierd, was zijn obsessie: voor eenzame ouderen moest het gratis zijn. Buntons principiële weigering zelf kijk- en luistergeld te betalen bracht hem meermalen achter de tralies. De politie nam zijn brieven nooit serieus. En zo kon Wellington vier jaar lang in een klerenkast in een rijtjeshuis in Newcastle staan. Voor de rechtbank ontpopte Kempton Bunton zich tot een volksheld, maar daarover meer in The Duke.

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven