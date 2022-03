Het misverstand dat democratie simpel is

Een populaire klacht is dat politieke verslaggeving te veel aandacht heeft voor personen. En te weinig voor inhoud; voor visie, ideeën, en de wijze waarop zij in wetgeving worden omgezet. Maar als je maandag in NRC de onthullingen van Petra de Koning en Guus Valk over Volt las, kon je ook denken: is er niet te weinig aandacht voor personen?

Blijkbaar ontstond al vorig jaar, drie maanden voor de verkiezingen, een „vertrouwensbreuk” tussen partijleider Laurens Dassen en nummer twee Nilüfer Gündogan. Dit nadat Gündogan een brandbrief met kritiek op Dassen initieerde, gesteund door de nummers drie, vier en vijf van de kandidatenlijst.

Dus ik keek even terug wat de NOS en NRC in die drie maanden over Volt meldden. Alléén items over de ideeën en plannen van de partij, inclusief een doorwrocht interview met Dassen bij Nieuwsuur. En het is makkelijk praten, maar met de kennis van nu denk je wel: was aandacht voor de persoonlijke verhoudingen in Volt niet nuttiger geweest?

Want deze partij had blijkbaar niet door dat je het in Den Haag nooit redt wanneer de relatie tussen de nummers één en twee al voor de verkiezingen kapot is.

Een onderschatting die je, ook lokaal, vaker bij (nieuwe) partijen ziet: te veel mensen zijn gaan denken dat democratie makkelijk is.

Je richt een partij op, paar principes, paar ideetjes, kaftje eromheen, website, boeiende kandidaten, en je bent er wel zo’n beetje. Via de stemwijzers vinden kiezers je toch wel, en ook zij denken vaak dat het allereerst om de ideeën gaat.

Het is minachting van de democratie, bij politici én kiezers. Want zonder samenwerking met andere politici, in de eigen partij of daarbuiten, zal geen partij de eigen ideeën ooit realiseren.

En als mensen niet meer weten wat democratie vereist, schaadt dat vooral de democratie zelf. Een paar weken terug was ik bij de verkiezing van het Kamerlid Joost Sneller (D66) tot voorzitter van de Kamercommissie voor de Rijksuitgaven. Een elementair controlerend orgaan, zeker nu het kabinet gaat experimenteren met miljardenfondsen en, waarschijnlijk, andere Europese begrotingsnormen.

Maar bij de verkiezing was slechts één lid van de versnipperde oppositie aanwezig, Mahir Alkaya (SP) – hij werd vicevoorzitter. Verder waren er alleen coalitie-Kamerleden.

Dus nu de Kamer door Volt op twintig (!) fracties afkoerst, en de bijdrage van de gefragmenteerde oppositie aan het parlementaire werk zienderogen verzwakt, kun je blijven zeggen dat er meer aandacht moet zijn voor inhoud en minder voor personen. Maar dan mis je een elementair punt: dat juist de verslonsde aandacht voor persoonlijke verhoudingen de democratie steeds verder uitholt.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven