Grote Kamermeerderheid steunt abortuspil via de huisarts

Een ruime Kamermeerderheid heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken de abortuspil ook via de huisarts te verstrekken. Tijdens een hoofdelijke stemming stemden 106 Kamerleden voor de initiatiefwet van GroenLinks, PvdA, D66 en de VVD en 24 tegen. Met deze stemverhouding lijkt de wet ook goede kans te maken in de Eerste Kamer.

Op dit moment mag een abortus, ook als dit binnen negen weken medicinaal kan met de abortuspil, alleen plaatsvinden in een abortuskliniek of ziekenhuis met een vergunning. De wetswijziging maakt het mogelijk dat ook een huisarts de abortuspil voorschrijft, volgens de initiatiefnemers een manier om de abortuszorg voor vrouwen laagdrempeliger en bereikbaarder te maken.

Een opsteker voor de initiatiefnemers was dat de voltallige CDA-fractie instemde met hun voorstel. In een verklaring op de CDA-site zegt woordvoerder Hilde Palland dat de wetswijziging volgens haar de balans tussen de rechten van de vrouw en het beschermen van het ongeboren leven niet wijzigt. Ook vindt het CDA het belangrijk dat huisartsenverenigingen het voorstel steunden. De SP-fractie, nog heel kritisch tijdens het debat, steunde de wet uiteindelijk ook. In het kamp van de tegenstanders zaten naast ChristenUnie en de SGP, ook Forum voor Democratie, Denk en BBB. De PVV-fractie stemde verdeeld.

Abortusartsen kritisch

Binnen de abortuszorg is het wetsvoorstel niet onomstreden. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen sprak in NRC „grote twijfels” uit over het nut en de noodzaak van de wet omdat de abortuszorg in Nederland al van goede kwaliteit is. Volgens voorzitter Monique Opheij is het maar de vraag of huisartsen dezelfde kwaliteit kunnen leveren en dreigt „versnippering” van de abortuszorg omdat niet alle huisartsen de abortuspil willen voorschrijven en sommige klinieken minder behandelingen krijgen.

Lees ook: Gidsland Nederland loopt inmiddels een beetje achter met de abortuspil

In de Tweede Kamer werden soortgelijke zorgen geuit, ook over de financiële positie van de abortusklinieken. Veel partijen lieten zich overtuigen door het feit dat huisartsen een verplichte scholing zullen krijgen voordat zij tot het voorschrijven van de abortuspil kunnen overgaan. Ook beloofde minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) dat de subsidiesystematiek voor abortusklinieken de komende jaren gelijk blijft, zodat zij niet direct worden getroffen als zij iets minder behandelingen hoeven uit te voeren.

Met de stemming van dinsdag komt voor de tweede keer in korte tijd een wijziging van de Abortuswet dichterbij. Vorige maand stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer al voor het schrappen van de verplichte wettelijke bedenktijd van vijf dagen bij abortus. Als later dit jaar ook de Eerste Kamer met een of beide voorstellen instemt, is het voor het eerst sinds de jaren tachtig dat de Abortuswet wordt gewijzigd.