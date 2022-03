Gesprekken tussen Kiev en Moskou in cruciale fase beland

Terwijl Russische artillerie dinsdag gewoon door ging met het beschieten van Oekraïense steden, lijken de onderhandelingen tussen Kiev en Moskou in een cruciale fase te zijn gekomen. Dinsdag leek de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zelfs bereid afstand te nemen van het heilige doel: lidmaatschap van de NAVO.

„We staan op een tweesprong”, zei Oleksi Arestovitsj, een van Zelensky’s adviseurs, dinsdag tegen de bekende interviewer Dmitry Gordon. Volgens Arestovitsj verlopen de besprekingen tussen Oekraïne en Rusland „behoorlijk succesvol” en is er daarom uitzicht op een overeenkomst in de komdende twee weken. Als dat niet lukt, zal Rusland om „opnieuw in het offensief te gaan”.

Moskou zet besprekingen onder druk met de dreiging van dood en verderf

Arestovitsj was bepaald niet de enige die zich positief uitliet over de vredesbesprekingen. Nadat de delegaties van de twee landen elkaar verschillende malen persoonlijk hebben ontmoet wordt er inmiddels dagelijks via videoverbinding gesproken. De onderhandelingen, zo vertelde een vertegenwoordiger van Zelensky’s presidentiële administratie, verlopen inmiddels „constructiever”, wat reden geeft tot „gematigd optimisme”. Dergelijk optimisme was er ook aan Russische kant. Doemalid Leonid Sloetski, een van de Russische onderhandelaars, zei zondag dat de „vooruitgang in de besprekingen” wel eens op „zeer korte termijn” tot overeenstemming zou kunnen leiden.

Sleutelfiguren

In een interview met de Russische krant Kommersant gaf het hoofd van de Oekraïense delegatie, Michajlo Podoljak, een zeldzaam inkijkje in het verloop van de besprekingen. Volgens Podoljak worden inmiddels „tientallen” voorstellen van beide zijden besproken in „voorlopige werkgroepen”. Daarin wordt niet alleen onderhandeld, maar ook gesproken over de juridische vorm waarin afspraken moeten worden vastgelegd.

„Jarenlang hoorden we van open deuren, maar we hoorden ook dat we niet naar binnen konden. En die waarheid moeten we erkennen.

Over de contouren van een mogelijke Oekraïens-Russische deal is het nu nog gissen, maar uitlatingen van enkele sleutelfiguren bieden wel enig inzicht in de kansen en de knelpunten in het onderhandelingsproces. Zo staat voor Oekraïne voorop dat Rusland zijn troepen terugtrekt – in íeder geval tot waar ze stonden vóór het begin van de invasie, zo zei adviseur Oleksi Arestovitsj dinsdag. Dit zou betekenen dat Kiev zich niet wil neerleggen met de Russische veroveringen in het zuiden en een mogelijke ‘landbrug’ naar de Krim. Aan de andere kant betekenen de uitspraken dat er mogelijk te praten valt over twee belangrijke eisen van Moskou: erkenning van de Krim en de ‘Volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk.

Belangrijker nog is dat president Zelensky dinsdag tijdens een persconferentie bereid leek toe te geven aan de belangrijkste eis van Moskou: de garantie dat Oekraïne nimmer lid zal worden van de NAVO. Op dit moment is het streven om lid te worden van zowel het Noord-Atlantische bondgenootschap als de EU vastgelegd in de Oekraïense grondwet. Maar van dat eerste nam Zelensky dinsdag hier voorzichtig afstand van. „Het is duidelijk dat Oekraïne geen lid is van de NAVO”, zei hij . „Jarenlang hoorden we van open deuren, maar we hoorden ook dat we niet naar binnen konden. En die waarheid moeten we erkennen.”

Verbod op nazistische uitingen

Het lijkt een belangrijk signaal naar Moskou, dat inmiddels een van zijn andere oorlogsdoelen – de ‘denazificatie’ van Oekraïne – lijkt te hebben ingeslikt. In zijn vraaggesprek met Kommersant zei onderhandelaar Michajlo Podoljak dat de Russische delegatie slecht geïnformeerd was op dit gebied: „Voor hen [de Russen] was het verrassend dat er een hele serie Europese wetgeving bestaat waarin veroordelingen en verboden op fascistische en nazistische uitingen zijn vastgelegd.” Dergelijke wetgeving heeft Oekraïne – dat immers EU-lidmaatschap nastreeft – inmiddels geïmplementeerd, zo zei Podoljak.

De voorzichtig positieve signalen betekenen natuurlijk geenszins dat de besprekingen niet alsnog kunnen mislukken. Bovendien gaat de oorlog gewoon door. Hoewel Kiev nog altijd buiten bereik ligt van de Russische tanks, kwamen buitenwijken van de Oekraïense hoofdstad in het afgelopen etmaal incidenteel onder vuur – met doden en gewonden tot gevolg.

Terwijl er wordt gepraat houdt Moskou de onderhandelingen waarschijnlijk graag onder druk met de dreiging van dood en verderf in het hart van Oekraïne. In het zuiden lijken Russische troepen intussen alles op alles te zetten om tenminste een deel van de oorlogsdoelen te realiseren. In de zuid-oostelijke havenstad Marioepol zijn Russische troepen inmiddels doorgedrongen tot de straten van de stad. Westerse analisten meldden bovendien dat Russische landingsschepen opnieuw richting Odessa zijn uitgevaren.

Mogelijk is het de keerzijde van de besprekingen die nu worden gevoerd: een koortsachtige land grab om nog zo veel mogelijk uit de onderhandelingen te kunnen slepen. Dat laatste veronderstelt wel één ding: dat de Russische president Vladimir Poetin niet langer in de eindoverwinning gelooft.