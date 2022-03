Fotograaf Lebohang Kganye wint de Foam Paul Huf Award 2022

De Zuid-Afrikaanse fotograaf Lebohang Kganye (Johannesburg, 1990) is de zestiende winnaar van de Foam Paul Huf Award. Kganye duikt met haar werk in thema’s uit haar eigen geschiedenis en afkomst, „die resoneren met de geschiedenis van Zuid-Afrika en apartheid, en reflecteert met haar werk op persoonlijke verhalen, herinneringen, familie, verlies, ontheemding en ontwrichting”, zo luidt het juryrapport. In haar debuutserie 'Her Story', uit 2013, verschijnt Kganye zelf als spookachtige verschijning in foto's van haar moeder, die een aantal jaren daarvoor was overleden. Haar meer recente theatrale, fotografische diorama's bestaan uit silhouetten van haar familieleden en andere personen en die ze als poppen in een schimmenspel neerzet. Lebohang Kganye ontvangt een bedrag van 20.000 euro, haar werk zal later te zien zijn in een solotentoonstelling in het Foam Fotografiemuseum in Amsterdam. De Foam Paul Huf Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een aanstormend talent.