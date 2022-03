Esch-sur-Alzette: een Culturele Hoofdstad vol industrie

Er passeren mannen, liggend op een lopende band, terwijl ze in de donkerte afdalen – alsof ze producten zijn bij de kassa van een avondwinkel. Alleen de witte lampjes op hun hoofd zorgen voor licht. Een snerpend rinkelen laat de slapende mijnwerker in een kamer vol telefoontoestellen niet direct ontwaken, zo vermoeiend moet het zijn om in een mijn te werken.

De film Sretno/Good Luck van Danica Dakić toont een kolenmijn in Bosnië en Herzogovina. Het werk is onderdeel van de expositie Hacking Identity - Dancing Diversity, een tentoonstelling die het culturele seizoen in Esch-sur-Alzette aftrapt. De Luxemburgse stad is een van de drie Europese Culturele Hoofdsteden van 2022, zoals Leeuwarden en Friesland dat in 2018 waren. De andere twee zijn Kaunas in Litouwen en Novi Sad in Servië.

Het is een interessante keuze: -Esch-sur-Alzette, een gebied dat groeide dankzij ijzerertsmijnen, waar door de mijnen niet alleen veel migranten uit de buurlanden zich vestigden, maar ook Italianen(net als in Limburg) in grote getalen kwamen. In de steden ontstond zo een mix van culturen.

Hervormd industriegebied Belval. Foto Project Musique et Acier

Het industriële erfgoed in de omgeving van Esch-sur-Alzette vormt dit jaar de basis voor een ambitieus programma met de titel Remix Culture. Achttien buurtgemeenten, zowel in Luxemburg als in Frankrijk, zijn onderdeel van Esch2022. Het doel is om de veelzijdige culturele achtergrond van het mijngebied op de kaart te zetten, in de vorm van tentoonstellingen, performances, theatervoorstellingen en concerten.

Een van de hoogtepunten in de regio is Belval, een hervormd industriegebied grenzend aan Esch. Eind jaren negentig waren door de sluiting van de mijnen alle fabrieken gesloten en gebeurde er jarenlang helemaal niets met de imposante panden, ovens en machines.

Het terrein bestaat inmiddels uit een mix van nieuwe, strakke architectuur en industrieel erfgoed. Zo is er een universiteit, een bibliotheek, verschillende cafés en een grote concertzaal gebouwd. Daartussen prijken de twee gigantische hoogovens, waar in het verleden ijzererts tot staal versmolten werd.

‘Hack’ je identiteit

Globalisering beïnvloedt onze identiteit, maar hoe kunnen we onze gecreëerde hokjes ‘hacken’ en hoe beïnvloeden media en informatietechnologie ons zijn? Het zijn grote vragen die je jezelf kunt stellen na een bezoek aan Hacking Identity - Dancing Diversity. De tentoonstelling bevindt zich in de Möllerei, een loods op het terrein Belval, die in het verleden dienst deed als opslagruimte van metaalhoudende mineralen. Nu is er werk te zien van achtentwintig verschillende kunstenaars.

De tentoonstelling bevraagt de definitie van identiteit en focust op de betekenis van onze digitale samenleving. Hoe ambitieus die plannen ook klinken: de installatie Formae X 1.57 is een mooi voorbeeld van hoe identiteit en digitalisering kunnen samenvallen door het als een vloeibaar geheel te presenteren. In de kelder van de Möllerei bouwde het collectief Onformative een grote halve bol in een donkere ruimte. Op de bol dansen vloeiende projecties die via sensoren reageren op de bewegingen van de toeschouwer. Soms doet de projectie denken aan een golvende zee, dan weer lijkt het op een uitbarstende vulkaan. De bol is als een vreemde planeet, zwevend in een donker universum. Onformative toont zo hoe onze omgeving steeds verandert, mede door ons eigen toedoen.

Foto uit de expositie Remixing Industrial Pasts.

Foto Tokonoma Foto op de expositie Remixing Industrial Pasts.

Foto Jos Rinaldi Foto’s uit de expositie Remixing Industrial Pasts.

Foto Tokonoma

Verandering door globalisering en digitalisering zijn hier in Esch overal te zien. Zo laat de tentoonstelling Remixing Industrial Pasts: Constructing the Identity of the Minett de veranderingen spreken die in de loop der jaren in de streek Minett plaatsvonden. Aan de hand van foto’s en video’s uit het Luxemburgs nationaal archief voert het collectief Tokomania je langs drie thema’s: de mens, de natuur en de industrie. De fragmenten tonen zowel amateurvideo’s als professionele filmbeelden, waarbij de beelden waarin delen van de industrie gesloopt worden indruk maken. De ene gigantische schoorsteen na de ander klettert op de grond. Pijnlijk is dat de mensen die de fabrieken moesten afbreken grotendeels voormalig werknemers uit diezelfde fabrieken waren. In oude zwart-witfoto’s van het gebied heeft het collectief verschillende elementen in kleur uitgelicht, om zo de nadruk te leggen op bijvoorbeeld vervuiling, de grenzen, of de rol van de vrouw in de regio. Soms resulteren de gekleurde lijnen in spectaculaire beelden, maar vaker voelt het uitlichten wat schools aan.

Industrieel erfgoed een nieuwe, culturele invulling geven is niets nieuws. De regio Minett doet denken aan het Duitse Ruhrgebied, waar al eerder verschillend industrieel erfgoed nieuw leven in werd geblazen en waar Europa’s grootste schijfgasreservoir werd omgevormd tot expositieruimte. In 2001 werd het industriële Duitse Zeche Zollverein uitgeroepen tot Unesco-werelderfgoed.

Blik op de toekomst

Of Minett eenzelfde lot beschoren is, is afwachten. In ieder geval staat het onder handen nemen van het voormalige industrieterrein Esch-Schifflange in de planning, waarbij veel belang zal worden gehecht aan de diverse functies van het gebied. De Stadsfabrik, een gigantische, nu nog leegstaande loods zal een centraal punt vormen in de nieuwe gemeenschap.

Interessant aan al deze ontwikkelingen is dat Esch als culturele hoofdstad niet alleen toont wat er al is, maar ook een vooruitstrevende blik op de toekomst richt. De plannen betrekken de bewoners, omarmen cultuur en streven naar een omgeving met een lagere CO2-uitstoot. Waar de industrie jarenlang voor vervuiling zorgde is er nu aandacht voor de ontwikkeling van wijken met een laag autogebruik. Ook de natuur wint terrein terug in de regio. Het doel is om het evenwicht tussen mens en natuur te herstellen. Minett staat inmiddels op de lijst biosfeerreservaten van Unesco.

Een goed voorbeeld waarbij bewoners uit de regio deelnemen aan het herdefiniëren van het industriële erfgoed is het project FerroForum. Het is opgericht met het doel het culturele en ambachtelijke erfgoed te behouden en te promoten. FerroForum bevindt zich in een werkplaats van de voormalige staalfabriek Arbed Esch-Schifflange en moet dienen als ontmoetingsplaats en denktank voor kunstenaars en anderen die geïnteresseerd zijn in het werken met ijzer en staal. Het project maakt deel uit van de programmering van Esch-2022 maar moet ook op langere termijn een prominente plek innemen op het terrein.

Esch-sur-Alzette, of meer specifiek Minett, is een regio die een lange tijd op toeristisch vlak weinig te bieden had. Hier laat de mijn- en staalindustrie echter zien dat niet alles vastligt: de hardheid van de omgeving blijkt ook de basis voor snelle veranderingen. Of het nu de mens, het klimaat of het materiaal is: alles beweegt en hier in Esch-sur-Alzette gebeurt dat nu ten goede.

Esch als Europese Culturele Hoofdstad zijn tot 15/5 te zien. Inl: De tentoonstellingen inzijn tot 15/5 te zien. Inl: esch2022.lu

