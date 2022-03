Ik was de poster voor de gemeenteraadsverkiezingen al zo vaak gepasseerd. Maar de ochtend nadat Marina Ovsjannikova met een spandoek de live-uitzending van de Russische staatstelevisie binnenliep, kregen die drie woorden een nieuwe lading. „Elke stem telt.” Maandagavond, op het moment van haar moedige anti-oorlogsprotest, zat ik in de bioscoop. Silence of the tides – geen flauwe voice-over, geen afleidend commentaar. De beste natuurfilm in tijden. Juist dankzij het gebrek aan stemmen, dacht ik. Maar ik zat fout. Het krijsen van de kokmeeuwen, de alarmroep van de kluut, het gekwetter van jonge lepelaars: elk geluid vertelde een verhaal op zich. Ik was alleen ontwend te luisteren. Natuur is in Nederland verworden tot achtergrondmuziek. Muzak voor in de open lucht.

Dinsdag zat ik om 07.00 uur op de fiets. Ovsjannikova was opgepakt, haar lot ongewis. Ik zag de tekst op de verkiezingsposter; ik hoorde vogels die ik niet op naam kon brengen. Een half uur later stond ik met twee parende padden in mijn hand.

In een opwelling had ik me aangemeld mee te lopen met de paddenwerkgroep in Overveen. Nu liepen we met z’n vijven in fluorescerende hesjes langs het hek van landgoed Koningshof, om de padden te assisteren bij hun voorjaarstrek. Om de twintig meter hielden we halt bij een ingegraven emmer, om te zien of er padden inzaten.

‘Écht paren doen ze niet”, vertelde vrijwilliger Els terwijl ze het innig verstrengelde duo aan mij overhandigde. „Het mannetje lift alleen mee op de rug van het vrouwtje tot ze bij het water zijn waar ze zich voortplanten. Dan komt uit haar achterlijf een eisnoer tevoorschijn en daar sprietst hij sperma overheen.” Ik keek naar het paddentweetal: hij omklemde haar stevig met zijn voorpoten. „Je moet er toch niet aan denken”, verzuchtte Gertie, een andere vrijwilliger. „Die hele afstand lopen met zo’n luie man op je rug.”

De paddenvoorjaarstrek is niet zonder gevaar. Trekroutes kruisen vaak autowegen. Daarom zijn er in februari en maart door heel Nederland vrijwilligers actief om padden over te zetten. Tineke, coördinator van de dinsdagploeg, wees op fijnmazig gaas langs het hek: „Als ze daarlangs lopen, zoekend naar een oversteekplek, vallen ze vanzelf in een emmer. Wij zetten die padden over de weg, achter het hek van landgoed Elswout. Daar is het water waar ze zullen paren.” Safwan, uit Syrië, wees op zijn tuinhandschoenen. „Om de padden te beschermen.” Door hun poreuze huid zijn padden extra vatbaar voor virussen en bacteriën.

Er passeerde een motor met knallende uitlaat. De vogelzang in het bos verstomde. Ik dacht aan de natuurbeelden uit Silence of the tides, doorsneden met opnames van een militaire oefening op Vlieland. Schreeuwende militairen, ontploffende tanks. De mens die de natuur met geweld overstemt.

Toen klonk, bij de laatste emmer, een blije uitroep van Safwan. „Nummer 39!” Tineke: „Ons record dit jaar!” We juichten. Voor het eerst in weken was ik weer hoopvol gestemd.

