Duitse ambassadeur: ‘Duitsland is klaarwakker’

Vanuit zijn Haagse werkkamer kan Cyrill Jean Nunn het gebouw van de Russische ambassade zien liggen. Het is zijn uitzicht sinds augustus, toen Nunn aantrad als nieuwe Duitse ambassadeur in Nederland. Sinds enkele weken kijkt de van oorsprong Duits-Franse Nunn (64) er met nieuwe ogen naar.

De Russische invasie van Oekraïne heeft weinig EU-landen zo overrompeld als Duitsland. Juist dat land probeerde altijd de lijnen naar Moskou open te houden, ook als er alleen nog maar ruis op te horen was. De Duitse regering was een sterk pleitbezorger van het idee dat commerciële verknoping van Rusland een beter land zou maken. Duitsland gaf zelf het voorbeeld door grootafnemer van Russisch gas te worden, via de Duits-Russische gaspijpleiding Nord Stream.

Op zondag 27 februari, drie dagen na de Russische invasie van Oekraïne, kondigt bondskanselier Olaf Scholz een radicale koerswijziging aan, een Zeitenwende. Geen uitgestoken hand meer, maar 100 miljard euro extra naar defensie. Afscheid van Russisch gas. Sancties. En, ondanks eerdere aarzelingen, wapenleveranties aan Kiev. Met een kleine hoofdrol voor Nederland, aldus de Frankfurter Allgemeine Zeitung: als Den Haag toestemming vraagt uit Duitsland afkomstige antitankwapens te mogen leveren aan Oekraïne, wordt Berlijn min of meer tot handelen gedwongen.

„Als Nederland wat zegt, luistert iedereen”, zegt ambassadeur Nunn daarover. „In Duitsland luisteren we zéker. Maak je eigen rol nooit te klein. In Berlijn werd over leveranties nagedacht, maar de breuk met Rusland is een zeer pijnlijke voor ons – en dus ook moeilijker. De voortvarendheid van Nederland werd in Berlijn zonder meer opgemerkt en droeg bij aan de ommezwaai.”

Waarom nu pas een ommezwaai en niet al in 2014, toen Rusland de Krim annexeerde?

„De val van de Muur en de Duitse hereniging voelden als het begin van een meer vriendelijke en vredige periode. Duitsland ontspande. Veel te veel, kun je achteraf zeggen. Het besef dat conflicten niet alleen maar ver weg zijn, in Afghanistan of Mali, is er denk ik altijd wel geweest, maar de reactie was steeds langzaam. Pas nu in Moskou de vernietigingsknop is ingedrukt, zijn we klaarwakker en beseffen we, veel te laat, dat ons continent en onze waarden gevaar lopen. Dus ja, zelfkritiek is hier zeer op z’n plaats.”

Lees ook: Nu handel en diplomatie niet meer werken, kiezen de Duitsers voor een sterk leger

Hoe verklaart u die milde houding jegens Rusland tot nu toe?

„Het Duitse beleid na de Tweede Wereldoorlog heeft altijd in het teken gestaan van die oorlog. Van het schuldgevoel en het idee van: dit nooit meer. Dat ging ook gepaard met een sterk geloof in de noodzaak bruggen te slaan. Toenmalig bondskanselier Konrad Adenauer erkende in 1955 de Sovjet-Unie, tegen de eigen principes in, én regelde de terugkeer van Duitse krijgsgevangenen.

„Het soort pragmatisme dat het naoorlogse Duitsland zou gaan kenmerken. Sterker nog: in de val van de Muur werd hét bewijs gezien dat deze aanpak ook werkt. Het idee daarna was: je moet kritisch blijven richting Rusland, maar je moet het óók steeds wat vertrouwen blijven geven. We hebben ze veel krediet gegeven, maar dat is nu misbruikt en verspild. Het is zelfs helemaal weg.”

Oost-Europa waarschuwt al jaren voor Poetins praktijken. Zijn ze niet serieus genomen?

„Voor de historische positie van onze oosterburen hebben we altijd heel veel begrip gehad. Sterker nog: we hebben die zorgen zeer serieus genomen. Vergeet niet dat Duitsland een sterke pleitbezorger was van uitbreiding van de EU en de NAVO met deze landen, die onmiskenbaar deel uitmaken van de Europese familie.”

Zijn de miljardenuitgaven aan defensie het begin van een nieuwe, meer offensieve opvatting over de strijdkrachten?

„Nee. Het gaat om defensieve miljarden, bedoeld om ons Europese huis te beschermen. Dat is geen nieuwe filosofie. Wat we doen is voldoen aan de NAVO-normen qua uitgaven, zodat de NAVO ook daadwerkelijk op ons kan rekenen als het erop aankomt.”

Voormaligebondskanselier Schröder is nog steeds close met Poetin. Is de Russische invloed op Duitsland reden tot zorg?

„Ik denk dat die invloed nu zal gaan afnemen. In wat voorheen Oost-Duitsland was, was altijd meer sympathie voor Rusland. Mede door de muziek en de literatuur was het Russische imago ook elders in het land niet fundamenteel slecht. Door de aanval op Oekraïne is dat beeld uit elkaar gespat. Dit is op geen enkele manier meer goed te praten.”

Is het, na al het geweld tegen Oekraïne, nog mogelijk tot een vergelijk te komen met Poetin?

„Mijn vrouw is Fins en de Finnen hebben als geen ander leren leven met de Russen. Middels een lastige balanceeract zijn ze erin geslaagd min of meer onafhankelijk van Rusland te blijven. Zelf zeggen ze daarover: we hebben het belangrijkste gered, maar veel moeten weggeven. Is zoiets denkbaar in Oekraïne? Helsinki is indertijd ook gebombardeerd, maar in Oekraïne is de vernietiging nu vele malen groter. En de pijn dus ook. Dat zet je niet zomaar opzij.”

Duitsland besloot ook om Nord Stream II te pauzeren. Is het project dood of kan het ook weer snel tot leven worden gewekt?

„Nord Stream II is zo diepgevroren dat je echt heel veel energie nodig zou hebben om het nog te kunnen ontdooien. Het project is dus in feite dood. Het ligt niet langer in ons blikveld. Over hervatting is volstrekt geen discussie. Ik zie ook niet voor me hoe dat zou kunnen.”

Kán Duitsland de sterke afhankelijkheid van Russische energie wel snel afbouwen?

„De ambitie is om voor eind dit jaar of volgend jaar de import van olie en kolen uit Rusland stop te zetten. Gas gaat wel wat langer duren. Maar het beleid wordt nu in gang gezet. Het wordt niet gemakkelijk, maar economisch en technologisch zijn we in staat om deze zware klus te klaren.”

Duitsland was bezig met het sluiten van kerncentrales. Wordt dat proces stilgezet?

„Van de drie laatste kerncentrales die dit jaar dicht zouden gaan, wordt nu bekeken of die langer open kunnen blijven. De vraag is nog wel of het technisch kan. Een kerncentrale die in een fase van afschakeling zit, kun je niet zomaar weer inschakelen.”

In 2011 werd na de kernramp in Fukushima afscheid genomen van kernenergie. Was het een vergissing?

„Over de kwaliteit van politieke besluiten laat ik me niet uit. Traditioneel is er heel weinig draagvlak voor kernenergie in Duitsland. Er was dus veel steun voor het besluit indertijd. De bereidheid was groot om tijdelijk hogere energieprijzen te accepteren in ruil voor een snelle transitie naar duurzame energie. Misschien waren we overmoedig. Hoe dan ook: dat we nu praten over het langer openhouden van kerncentrales is in de Duitse context ongekend.”