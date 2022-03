Drie Europese premiers met de trein naar Kiev om Oekraïne te steunen

Drie Europese regeringsleiders zijn dinsdagochtend per trein naar Oekraïne gereisd om president Volodymyr Zelensky en premier Denis Shmyhal in Kiev een hart onder de riem te steken en financiële hulp aan te bieden. De reis werd pas bekendgemaakt nadat het gezelschap rond 8 uur in de ochtend de grens was gepasseerd. In Kiev waren vlak daarvoor nog vier burgers omgekomen bij Russische bombardementen. In de loop van de middag stelde burgemeester Vitali Klitschko een avondklok in die 35 uur moet duren.

Het gezelschap bestaat uit de Poolse premier Mateusz Morawiecki en de Poolse vicepremier Jaroslav Kaczynski, de Tsjechische premier Petr Fiala en Janez Jansa, de premier van Slovenië.

„Het is onze plicht om daar te zijn waar geschiedenis geschreven wordt”, aldus de Poolse premier. „Want het gaat niet om ons, maar om de toekomst van onze kinderen die er recht op hebben te leven in een wereld die vrij is van tyrannie.”

Volgens een korte Poolse verklaring is de reis tot stand gekomen in overleg met EU-Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Doel van de reis is om namens de gehele Europese Unie ondubbelzinnige steun uit te spreken voor de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Ook de VN zijn vooraf van de reis op de hoogte gebracht, aldus de Poolse verklaring.

De drie landen zijn ook lid van de NAVO, die haar uiterste best doet om niet in direct conflict met Moskou te raken onder het motto: we zijn vrienden van Oekraïne, we zijn niet in oorlog met Rusland.

„Het is onze plicht om daar te zijn waar geschiedenis geschreven wordt” - Poolse premier Mateusz Morawiecki

Tijdens een informele EU-top, eind vorige week in Versailles, drong een aantal landen uit Oost-Europa erop aan Oekraïne via een versnelde procedure lid te maken van de Europese Unie. Hoewel alle landen inzagen dat lidmaatschap een morele steun zou zijn voor een land dat juist vecht om zelfstandig over zijn toekomst te kunnen beslissen, hield een meerderheid van de lidstaten versneld lidmaatschap tegen. Wel kan Oekraïne rekenen op een nog betere samenwerking met de EU en helpen Brussel en de lidstaten Oekraïne met sancties tegen Rusland, geld, wapens en royale regels voor de opvang van vluchtelingen.

In de slagschaduw van het aanhoudende oorlogsgeweld vindt permanent politiek overleg plaats. Onderhandelingen tussen Moskou en Kiev over een staakt-het-vuren leverden nog niets op.

De Amerikaanse president Joe Biden sprak met zijn Turkse collega Erdogan, terwijl er maandag een Amerikaans-Chinese topontmoeting was in Rome waar de VS China ervan probeerden te weerhouden Rusland te steunen. De VS zeiden over informatie te beschikken dat Rusland China om steun gevraagd had, onder andere om wapens. Komende week reist Biden naar Brussel voor overleg met EU en NAVO.

Dinsdagavond twitterde Morawiecki dat de vier in Kiev waren aangekomen. Oekraïne kan rekenen op de hulp van zijn vrienden, aldus de premier.