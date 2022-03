De Duitse democratische jacht op gays

Al van jongs af aan voelde Sebastian Meise een diepe verwantschap met de lhbti-gemeenschap. De 46-jarige regisseur groeide op in een klein plattelandsdorpje in Oostenrijk als zoon van een Oostenrijkse vader en een Duitse moeder. „Er zijn veel redenen waarom iemand zich een outsider kan voelen”, vertelt hij per Zoom. „Omdat je op mensen van hetzelfde geslacht valt of omdat je een bepaald dialect niet spreekt. Het is misschien geen heel spannend verhaal. Maar het gevoel van eenzaamheid is hetzelfde.”

Samen met zijn vaste scenarist Thomas Reider stuitte Meise een paar jaar geleden op wetsparagraaf 175, waarmee in de decennia na de nazitijd vele tienduizenden Duitse mannen werden opgepakt omdat zij homoseks hadden gehad. De wet werd begin jaren zeventig pas afgeschaft in zowel Duitsland als Oostenrijk. Pas twee decennia later mocht andersgeaardheid ook geen geestesziekte meer worden genoemd.

„Wij kenden dit verhaal allebei niet”, vertelt Meise. „Het is een deel van het recente verleden dat niet in de geschiedenisboeken staat. En dat terwijl de wet enorme impact had op de levens van alle Duitse burgers die toevallig op partners van hetzelfde geslacht vielen.” Ook binnen de gemeenschap wordt er nauwelijks over gepraat. „Toen we onderzoek deden, bleek dat elke gay van boven de zeventig ermee te maken heeft gehad. Of ze zaten jarenlang in de gevangenis, of de wet zorgde ervoor dat ze hun gevoelens nog verder opkropten uit angst achter tralies te belanden.” De zelfmoordcijfers onder gays lagen in die periode vele malen hoger dan onder andere burgers.

Alle seksuele handelingen werden tot in detail vastgelegd in dikke dossiers die in de rechtbank werden voorgelezen

Jacht op homomannen

De jacht op homomannen ging zelfs zo ver dat de politie camera’s plaatste in afgelegen toiletten om deze groep in de val te lokken. Alle seksuele handelingen werden tot in detail vastgelegd in dikke dossiers die in de rechtbank werden voorgelezen. „In Duitsland hebben we er alleen over gelezen, de opnames zelf zijn allemaal vernietigd”, vertelt Meise. „Maar in de VS gebeurde het ook. Daar hebben we in een archief in Maine daadwerkelijk beelden gezien waarop we de openingsscène van de film hebben gebaseerd.”

Veel Duitse gays belandden in de nazitijd vanwege hun geaardheid in een concentratiekamp. Na de oorlog werden veel van deze mannen vrij snel weer opgepakt door de nieuwe, democratische regering. Dit overkomt ook Hans Hoffman, de hoofdpersoon in Grosse Freiheit. „Het meest schokkende is wat mij betreft dat na die vreselijke periode het uitsluiten en vervolgen van minderheden gewoon bleef doorgaan”, vertelt Meise.

De situatie waarin Hoffman terechtkomt, baseerden de makers op de schaarse getuigenissen over paragraaf 175 en gesprekken met oude gays. Regisseur Meise koos er bewust voor te draaien in een oude gevangenis in plaats van een studio voor de authenticiteit van de film. „We hebben geprobeerd zo’n cel na te maken, maar het gevoel was niet hetzelfde. Het oude complex waar we hebben gedraaid straalde een troosteloosheid en beklemming uit die niet valt na te maken.”

Genegenheid en liefde

De zoektocht van de gevangene naar genegenheid en liefde die de rode draad vormt in Grosse Freiheit is fictief. „Met deze film wilden we de essentie tonen van dit soort anti-homowetten”, legt Meise uit. „Je verbiedt mensen om van anderen te houden. Je belet mensen om lief te hebben. Ik denk dat politici die wetten bedenken, toen en nu, te weinig stilstaan bij de menselijke gevolgen van hun beleid.”

De regisseur is blij dat het drama na de première in Cannes, medio 2021, van critici niet het label ‘gay film’ kreeg. „Je hebt zelf nooit in de hand wat mensen zeggen of schrijven. Maar het is vooruitgang dat een film over twee mannen niet meer automatisch wordt weggezet als ‘gay cinema’. De geschiedenis van paragraaf 175 moet ook buiten de queergemeenschap worden verteld, we kunnen er allemaal lessen uit trekken.”

Het beangstigt Meise dat de oprukkende conservatieve krachten in Europa lhbti-rechten onder druk zetten. „Dat geldt niet alleen voor landen die we graag veroordelen, zoals Hongarije of Polen. Het gebeurt ook in Oostenrijk of Nederland. Ik kan er niet bij dat mensen toejuichen dat waarden en verworvenheden waar eeuwen om gevochten is, zoals mensenrechten of vrijheid van pers en meningsuiting, weer worden afgebroken. Soms lijkt het alsof we niets willen leren van de geschiedenis.”