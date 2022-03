De boom als symbool van leven en collectieve verbondenheid

Hij staat er toch maar een beetje sneu bij, die boom, in z’n eentje op honderden meters hoogte op een chique dakterras in wereldstad Singapore. Omgeven door wolkenkrabbers in een stedelijk oerwoud van grijs beton, staal en glas staat hij daar ‘de natuur’ te vertegenwoordigen en je ziet het al: dat gaat hij dus nooit lang volhouden. De Duitse fotograaf Olaf Otto Becker (1959) legde de solitaire boom vast voor zijn project Reading the Landscape, waarin hij vastlegt hoe de oerbossen in Indonesië en Maleisië in rap tempo verdwijnen en hoe de natuur door de mens soms simpelweg alleen maar gebruikt wordt als decoratie voor zijn stedelijke landschap. Het project, een aanklacht tegen de wereldwijde ontbossing, is een van de bijdragen aan de tentoonstelling In the Shadow of Trees in fotografiecentrum Hangar in Brussel, waar dit voorjaar twintig foto- en filmprojecten te zien zijn die bomen en bossen als thema hebben en waarin er opvallend vaak aandacht is voor vooral de zorgelijke kant daarvan; de klimaatproblematiek in het algemeen, en ontbossing in het bijzonder.

Pablo Albarenga, Paola Wayuu, 2019.

Het wordt aangestipt in Borealis van de Nederlanders Jeroen Toirkens en Jelle Brandt Corstius (recent nog te zien in het Fotomuseum Den Haag), die de boreale bossen over de hele wereld bezochten en vastlegden hoe de gevolgen van de klimaatopwarming steeds zichtbaarder worden. Het is het onderwerp van Seeds of Resistance van Pablo Albarenga (Uruguay), die milieuactivisten fotografeerde die soms met gevaar voor eigen leven opkomen voor hun leefgemeenschap en de natuur in hun land. We zien het in Forest on Location, de betoverende film van het Nederlandse kunstenaarsduo Persijn Broersen en Margit Lukács over het woud van Bialowieza in Polen, het laatste oerbos van Europa, dat weliswaar op de werelderfgoedlijst van Unesco staat maar desondanks bedreigd wordt door houtkap.

Nicolai Howalt, Old Tjikko #4, 2019.

Geliefd onderwerp

Bomen en bossen zijn de laatste jaren opvallend vaak een onderwerp in museale tentoonstellingen. We zagen ze in Into the Woods: Trees in Photography (Victoria & Albert Museum, Londen, 2018), in Touch Wood (Museum Moderner Kunst Kärnten, Klagenfurt, 2019); Nous les Arbres(Fondation Cartier, Parijs 2020); Among the Trees (Hayward Gallery Londen, 2020) en recentelijk nog in Rettet den Wald in Museum het Valkhof in Nijmegen (2021-2022).

Toch hangt die aandacht niet alleen maar samen met de klimaatproblematiek: kunstenaars en fotografen hadden altijd al oog voor bomen en bossen – de boom als symbool van leven, de boom als esthetisch voorwerp, de boom die een cruciale rol kan spelen in de manier waarop mensen zich verbonden voelen met de omgeving, de natuur, de aarde. En wellicht is het dat laatste, die back-to-naturetrend, dat verlangen naar duurzaam, groen en slow – we zien het in de mode, in design, eten – ook een reden dat we de boom steeds vaker in het museum zien. Waarbij de boom ook vaak, zo zien we in de kunstgeschiedenis, vaak wordt gezien als drager van een collectieve geschiedenis.

Olaf Otto Becker, Reading the Landscape, 2012.

Oprukkende stad

Dat idee zien we mooi terug in een aantal projecten waarin fotografen hun lens richten op eeuwenoude bomen. In Ancient Trees, waarvoor de Amerikaanse Beth Moon veertien jaar lang de wereld rondreisde, op zoek naar de oudste bomen van de aarde. In de gemoedelijke bomen in New York Arbor van Mitch Epstein, die, hoewel ze inmiddels zijn ingesloten door de oprukkende stad, toch als fiere monumenten overeind zijn blijven staan en daarmee ontzag afdwingen. Iets wat je ook voelt voor de Old Tjikko, een spar waarvan door koolstofdatering is vastgesteld dat die 9.550 jaar oud moet zijn en die te boek staat als de oudste boom op aarde. De Deen Nicolai Howalt legde hem in een Zweeds natuurpark vast en als kijker denk je: wát een verschil met dat verloren boompje op dat dak in Singapore. De oude Sjikko, die staat voor iets grandioos, voor het doorstaan van de tand des tijds, voor een diepe verbondenheid met de aarde – terwijl je weet dat die boom op dat stadsdak bij voorbaat al geen kans heeft. Een zuchtje wind en weg is ie.

Tentoonstelling In the Shadow of Trees, in Hangar Brussel, t/m 26/3. Onderdeel van PhotoBrussels Festival 06. Inl: hangar.art ●●●●●

