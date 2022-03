Charmante kindermusical ‘De Tovenaar van Oz’ met een stoer hondje

Iedereen is een beetje Toto in de musical De Tovenaar van Oz. Het hondje – vacht van donkere stof, roodgeblokte zakdoek om zijn nek – komt tot leven in de handen van de spelers, die hem bedreven aan elkaar doorgeven. Ze laten hem grommen of blaffen, zijn kopje verbaasd optillen of zwiepen met zijn staart.

Toto steelt de show, maar de echte hoofdrolspeler is zijn baasje: de jonge Dorothy, gespeeld door Maxime Karsten. Door een tornado wordt zij naar een wonderlijke wereld geslingerd, weg van een boerderij in het Amerikaanse Kansas. Het is een heel avontuur om weer thuis te komen en onderweg komt Dorothy allerlei olijke personages tegen, zoals een laffe leeuw en een vogelverschrikker.

Beroemd is het sprookje The Wizard of Oz natuurlijk als de Hollywood-kaskraker uit 1939 en door musical-film The Wiz met Diana Ross en Michael Jackson (1978). Decennia later bracht Joop van den Ende het verhaal in Nederland op de planken als spektakelvoorstelling. Theater Terra maakt er nu een charmante musical voor kinderen vanaf 6 jaar van. Vier acteurs spelen alle personages en vertellen het sprookje ook met poppen als Toto, een kraai of met een bol tuimelkruid. Regisseur Wesley de Ridder houdt de scènes kort, zodat de vaart er in blijft en het jonge publiek zich niet hoeft te vervelen.

Vormgever Kathelijne Monnens bepaalt de sfeer op het toneel met speelse kostuums en rode paraplu’s als klaprozen. Soms lijken de fantasievolle beelden zo uit een kindertekening geplukt. In het universum waarin Dorothy terechtkomt, zie je nog de boerenschuur terug, waar de eerste scènes van de voorstelling zich afspeelden. Zo bestaat de beroemde ‘yellow brick road’ uit houten kistjes en komt een boze heks achter hoge schuurdeuren vandaan. De beeldtaal is niet zoetsappig, maar kleurrijk met hier en daar een duisterder element, zoals een vliegend aapje of een reusachtige tovenaar.

Muzikaal is de musical heel toegankelijk. Sommige liedjes blijven flink hangen (‘stappen, stappen / niet zeuren!’). Ze stuwen het verhaal voort en passen goed bij het heldere script. Ondertussen is Karsten een ondeugende Dorothy, die zich niet van haar stuk laat brengen door alle vreemde dingen die ze meemaakt. Ook niet als zij een boze heks (fantastische rol van Sjors Arts) tegenkomt of de tovenaar van Oz ontmoet. Dat heeft vast ook te maken met die trouwe viervoeter aan haar zijde.

Kindermusical De Tovenaar van Oz, Theater Terra Gezien: 6/3, Stadsschouwburg Haarlem. Tournee t/m 15/5. Inl: theaterterra.nl ●●●●●

