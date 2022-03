CDA-lijsttrekker in Kerkrade woont niet in Kerkrade

De Kerkraadse CDA-lijsttrekker Mark Meijer maakt graag cocktails en is samen met zijn vriendin „en teckel Woody”, staat op de website van zijn partij. De site meldt ook dat Meijer in Kerkrade woont, maar dat klopt niet. En dat moet wel als Meijer in de raad gekozen wordt.

De Gemeentewet schrijft voor dat raadsleden „hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben”. Maar als Mark Meijer naar huis gaat, rijdt hij met zijn auto naar Landgraaf waar hij samenwoont met zijn vriendin.

Toen de kandidatenlijst van het CDA in Kerkrade werd ingediend, bleek Meijer ingeschreven in de Basisregistratie Personen in Kerkrade, op het adres van een van zijn broers.

Als Meijer de juiste weg gevolgd had, had hij bij zijn kandidaatstelling zijn werkelijke woonadres in Landgraaf opgegeven en een „verklaring van voorgenomen vestiging” ondertekend, waaruit blijkt dat hij zich bij een benoeming tot raadslid in Kerkrade zou zijn gaan vestigen.

‘Formele woonadres’

Harold Schroeder, voorzitter van het Limburgse CDA en nummer 25 op de Kerkraadse kandidatenlijst, bevestigt dat Meijer samenwoont in Landgraaf. „Maar hij heeft zich drie jaar geleden laten inschrijven bij een van zijn broers. Dat is zijn formele woonadres.” Dat betekent dat de werkelijke woonsituatie van Meijer niet in overeenstemming is met de registratie. Als die situatie niet verandert, is hij niet benoembaar als raadslid.

Schroeder, die Meijer met twee anderen uitzocht als lijsttrekker, zegt dat hij het probleem niet ziet. „Mark is een Kerkradenaar in hart en nieren. Hij heeft er zijn bedrijf en als hij gekozen wordt als raadslid, gaat hij in Kerkrade wonen. Zijn vriendin, ook Kerkraads, wil dat ook.”

Meijer maakte in 2014 zijn debuut als CDA-raadslid. Na twee jaar moest hij echter aftreden vanwege diefstal op Pinkpop. Meijer liet het aanvankelijk voorkomen alsof hij daar met vrienden in een dronken bui een zitzak mee naar huis had willen nemen. Later bleek dat het om twee zitzakken, vier flessen rosé en een voorraad blikjes whisky-cola ging.

Meijer, die het Pinkpopweekend in een politiecel doorbracht, kwam ervan af met een schikking. Hij moest 500 euro betalen. Zeven maanden na het aftreden keerde hij terug in de Kerkraadse raad toen een zetel vrijkwam. Vanwege een tegenvallende verkiezingsuitslag nam hij in 2018 opnieuw afscheid.

Burgemeester Petra Dassen-Housen (CDA) van Kerkrade, voorzitter van het hoofdstembureau, laat per e-mail weten te gaan bekijken of er een onderzoek nodig is. Het gemeentelijke centrale stembureau heeft daarbij een rol, maar „dit komt pas aan de orde bij het geloofsbrievenonderzoek”. Bij dat onderzoek wordt gekeken of het raadslid aan alle eisen voldoet.

Mark Meijer reageerde niet op vragen van de krant, ondanks herhaalde pogingen.