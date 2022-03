Britse genderkliniek schiet ernstig tekort

De zorg voor jongeren met genderdysforie schiet in Engeland ernstig tekort. Lange wachtlijsten, onduidelijkheid over diagnostiek en gebrek aan data maken van de enige Britse genderkliniek, gemodelleerd naar de genderzorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, „een onveilige en op lange termijn onhoudbare oplossing” voor de doelgroep.

Dat concludeert een onafhankelijk onderzoek naar de Tavistock-kliniek in Londen, in opdracht van de Nationale Gezondheidsdienst (NHS). In een eerste, tussentijds rapport bepleit kinderarts Hilary Cass een grondige herziening en uitbreiding van de Britse genderzorg. In een brief aan jongeren bij haar rapport schrijft Cass: „Er is meer hulpverlening voor jullie nodig, dichter bij huis.”

De Tavistock-kliniek kwam in 2019 in opspraak na beschuldigingen dat jongeren er te snel werden behandeld met puberteitsremmers en hormonen. Een Britse rechtbank oordeelde dat de werkwijze van de kliniek weliswaar niet onwettig was maar dat het „zeer twijfelachtig” was of jonge kinderen in staat zijn over zulke behandelingen te beslissen. De laatste uitspraak werd in hoger beroep teruggedraaid.

Cass stelt nu vast dat het personeel „zeer betrokken” maar overbelast is en kampt met een groot verloop. Ook signaleert ze een „gebrek aan overeenstemming” over de analyse van genderdysforie en „gebrek aan open discussie” daarover. Gegevens worden in de kliniek niet consistent en standaard bijgehouden.

De werkwijze van de kliniek is nu vooral „bevestigend” en gericht op de wens van de jongere, aldus Cass, en „niet onderzoekend”. Dat wijkt volgens haar af van de Nederlandse aanpak aan de VU die model stond voor de kliniek.

Het aantal personen dat zich in Engeland meldt voor een gendertransitie neemt snel toe. In 2009 werden vijftig mensen verwezen naar Tavistock, in 2020 was dat opgelopen tot 2.500 per jaar. Er is een wachtlijst (4.600 mensen) van ruim twee jaar.

Ook elders staat de genderzorg voor jongeren en kinderen ter discussie. De Zweedse gezondheidsraad publiceerde vorige maand aanzienlijk strengere richtlijnen. De raad concludeert dat de risico’s van het toedienen van puberteitsremmers en hormonen bij jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. Hormoonbehandeling van jongeren dient alleen te gebeuren op basis van duidelijk lijden, niet op basis van een gevoelde identiteit.

In Nederland protesteerden transgender-activisten vorig jaar juist tegen de strikte werkwijze van de genderkliniek van de Vrije Universiteit, pionier op dit gebied. In een manifest eisen zij dat transgender personen in het VU-team worden opgenomen en dat de ‘poortwachtersfunctie’ van psychologen bij het toelaten tot transitie wordt afgeschaft.