Bomen steunen elkaar bij storm

In een bos dat recent is uitgedund, is de kans op stormschade groter dan in een dicht bos waar de bomen vlak bij elkaar staan. Bomen ondersteunen elkaar en kunnen samen zelfs tijdens een tropische cycloon overeind blijven. Dat blijkt uit een zeldzaam experiment in Japan, waarbij de cycloon Trami in 2018 over twee onderzoekspercelen met bomen raasde. De bevindingen verschenen vrijdag in Science Advances.

Zware stormen kunnen een verwoestend effect hebben op bossen. Door klimaatverandering kunnen deze stormen gaan toenemen in kracht en aantal. Bovendien verschuiven de stormen naar gebieden die voorheen zelden getroffen werden. Om stormschade te voorkomen, willen onderzoekers voorspellen wanneer, hoe en waar bomen het begeven.

In Japan zijn daartoe twee onderzoekspercelen ingericht met vrijwel identieke bomen – Japanse ceders van dertien tot veertien meter hoog. De meeste hebben sensoren die beweging en doorbuiging meten. Het ene perceel had vierentwintig bomen en het andere was in 2017 uitgedund, tot twaalf. Toen kwam in de herfst van 2018 de tropische orkaan Trami voorbij. Het gaf de onderzoekers een unieke kans om het effect van een bijzonder zware storm te onderzoeken. „Het is erg zeldzaam dat je dit kunt meten”, mailt Mart-Jan Schelhaas van Wageningen University & Research, niet betrokken bij het onderzoek. „Het is niet te voorspellen wanneer en waar het precies hard gaat waaien.”

Wortels minder belast

In het uitgedunde perceel sneuvelden zes bomen. In het andere perceel geen enkele. „De bomen in het uitgedunde perceel hadden meer bewegingsvrijheid”, mailt Barry Gardiner van de Albert-Ludwigs Universiteit en het Institut Européen de la Forêt Cultivée, die betrokken was bij het Japanse onderzoek. Hierdoor werd vrijwel alle kracht die de wind op de boom uitoefende, overgebracht naar de wortels, die daardoor beschadigden. In het niet-uitgedunde perceel botsten de boomkruinen tegen de takken van hun buren, waardoor de kracht verdeeld werd en de wortels minder belast werden. Gardiner: „Het is alsof je in een grote menigte staat. Als je wordt geduwd, kun je niet omvallen omdat je gesteund wordt door de mensen om je heen.”

Dit betekent niet dat bos nooit kan worden uitgedund. „De kans dat je zo’n storm krijgt nét na een dunning is niet zo heel groot, en na een aantal jaren zijn de bomen aan de nieuwe situatie gewend”, vertelt Schelhaas. Als een boom net zijn buren is kwijtgeraakt, vangt hij meer wind en kan hij grotere zwaaibewegingen maken. De boom ‘voelt’ dit doordat er meer kracht op zijn wortels en stam wordt uitgeoefend en reageert daarop door plekken waar hij de meeste krachten voelt te versterken. Daardoor hebben bomen die veel aan wind blootgesteld zijn relatief grote wortelstelsels, stevige stammen en kleine kruinen. Gardiner: „Bomen zijn geweldig, ze wennen aan veranderingen in hun omgeving en de wind.”

Natuurlijke paddenpoel

Voor een stormbestendig bos raadt Gardiner aan om zorgvuldig uit te dunnen; liever elke vijf jaar een beetje, dan elke tien jaar veel bomen. Verder helpt variatie in boomsoorten en grootte. Maar stormschade is nooit helemaal te voorkomen. Er kan altijd een zwaardere storm komen dan waar de bomen op aangepast zijn. Ook sterke wind in combinatie met sneeuw of regen is een risico, daardoor worden de kruinen zwaarder en vallen bomen eerder om. Of de grond wordt week waardoor bomen minder houvast hebben.

Bovendien is een omgevallen boom vooral vanuit de mens gezien ‘schade’. Schelhaas: „Het is een natuurlijk proces en levert voor veel organismen kansen op. Waar een wortelkluit uit de grond is getrokken, kan een natuurlijke paddenpoel ontstaan en waar takken zijn afgebroken, dringen schimmels de boom in – wat leidt tot holtes voor vogels en vleermuizen.”

