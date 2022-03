Julian Fellowes over The Gilded Age: ‘Het was een hard, behoorlijk duister gevecht’

‘Downton Abbey schetst een wereld in verval, met toenemende geldzorgen en afkalvende sociale status. The Gilded Age gaat juist over een begin: het ontstaan van het moderne Amerika van na 1870, waarin de nieuwe elite vastbesloten was om alles anders te doen en zich los te maken van het Europese voorbeeld. Wij zijn winnaars, wij gaan de wereld opnieuw uitvinden – dat was de stemming. Als je iets wilt hebben – een schilderij, een gebouw, een spoorlijn – dan kóóp je het, met handenvol cash. Die opruiende energie vind ik aantrekkelijk.

„Het was een hard, behoorlijk duister gevecht, er is weinig knuffeligs aan – al heb ik ook dit keer een paar kibbelende oude besjes aan het script toegevoegd. Ik zou niet zonder kunnen.”

Met het vuur van een jonge debutant spreekt hij ons groepje internationale journalisten toe via het scherm: Julian Fellowes, gelauwerd auteur van publiekslieveling Downton Abbey (vijf seizoenen plus twee bioscoopfilms; de tweede, A New Era, gaat dit voorjaar in première). De nu 72-jarige baron, tevens conservatief lid van het Britse Hogerhuis, begon ooit als acteur en schrijft al decennia voor film en televisie. Het met een Oscar bekroonde script van Gosford Park (2001, regie Robert Altman), The English Game en Belgravia (beide 2020) zijn allemaal van zijn hand, maar Downton heeft inmiddels zo’n status dat het wel eeuwig als zijn belangrijkste wapenfeit zal gelden. De openingsvraag van een collega is dan ook meteen een vergelijking: wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen Downton en de nieuwe HBO-serie The Gilded Age?

Upstairs, downstairs

Fellowes’ voorkomendheid en goede humeur blijven intact; vanachter zijn bureau in een statige, tot de nok met boeken gevulde Londense werkkamer gaat hij er uitgebreid op in. „Als je je met geprivilegieerde negentiende-eeuwers bezighoudt, zoals ik nu eenmaal graag doe, krijg je automatisch met ‘upstairs downstairs’ te maken. Zo was het leven toen ingericht. Maar tussen Britse en Amerikaanse huishoudens bestonden grote verschillen. In Amerika was downstairs een wereld van voornamelijk immigranten: Amerikanen zelf werkten liever niet in huishoudelijke dienst, maar nieuwkomers bood het een ingang, er was altijd vraag naar. Ieren, Duitsers, Fransen – als je hun familielijnen terugvolgt, zie je heel vaak dat de eerste generatie als huispersoneel is begonnen. Al die culturen zaten na het werk samen rond de eettafel.”

„Upstairs ging het in Amerika ook heel anders. New York was rond 1882 een trekpleister voor nieuwe rijken uit heel Amerika – sommigen hadden in de Burgeroorlog hun fortuin gemaakt, zoals in elke oorlog gebeurt. Ze trokken naar de stad om die op eigen wijze te veroveren. De oude rijken leken nog wel op de Europese bovenlaag, maar dit was ‘a different bunch’.”

„Als scenarist hou ik van perioden van grote verandering: het zet al je personages onder druk. De nieuwe wereld die hier wordt neergezet, is voor ons direct herkenbaar: het is tot op heden het overheersende beeld van Amerikanen wereldwijd. Wie rijk wordt, gedraagt zich in grote lijnen nog steeds volgens dat 140 jaar oude, Amerikaanse model, maar dan in iets comfortabeler kleding.”

Lezen, lezen, lezen

Fellowes heeft zichtbaar genoten van zijn door HBO royaal gefinancierde duik in een deel van de wereld dat hij als scenarist niet eerder verkende; inmiddels is er ook groen licht voor een tweede seizoen. „Mijn interesse voor die periode dateert van ver voordat er ooit sprake was van een serie. Het begon met lezen, lezen, lezen: romans van Henry James en vooral Edith Wharton, die zich voor dezelfde sociale mechanismen interesseert als ik. In New York heb ik historische panden als het Duke House op Fifth Avenue bezocht, oorspronkelijk gebouwd als privéwoning voor tabaksmagnaat James Buchanan Duke; het functioneert nu als kunstfaculteit van New York University. Daar was ik diep van onder de indruk. Ik zág de mensen gewoon naar buiten komen voor het volgende feest. Je gaat een beetje in zo’n tijd leven en denken – onderweg, of als je in bad zit – totdat je er klaar voor bent om je personages te laten spreken. Dat is zo’n beetje mijn methode, geloof ik.”

Om de diversiteit van laat-negentiende-eeuws New York recht te doen, moest Fellowes zich grondig laten bijscholen. „Je bent nooit te oud om te leren. In Amerika was vrijwel iedereen immigrant, omdat de oorspronkelijke bewoners door de geschiedenis nogal hardhandig opzij geduwd zijn. Als onze serie begint is de afschaffing van de slavernij in het Zuiden nog maar zeventien jaar geleden; de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap is net begonnen om een eigen leven op te bouwen. Tegelijkertijd bestond er in New York al een bloeiende zwarte bourgeoisie, zoals Carla Peterson die beschrijft in haar boek Black Gotham. Dat boek was een ontdekking voor me – ik moet mevrouw Peterson nog eens mee uit eten nemen.

Prettige samenwerking

„Voor de invulling van de sfeer en de details heb ik veel gehad aan de inbreng van co-scenarist Sonja Warfield. Sonja is drie dingen die ik niet ben: vrouw, Amerikaans en Afrikaans-Amerikaans. We werken heel prettig samen.”

„De selectie van de acteurs heb ik overgelaten aan casting director Bernard Telsey, een briljante man met wie ik duidelijke profielen voor alle karakters heb opgesteld. Ik weet niet goed wie er in Amerika beschikbaar zijn. Op Christine Baranski had ik wel mijn zinnen gezet, moet ik bekennen. Ik volg haar al sinds Reversal of Fortune (1990), een drama met Jeremy Irons over Claus von Bülow, waarin zij een goede vriendin van mij speelde. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt en vond het een heel goede, waarachtige vertolking.

„De meeste andere acteurs waren verrassingen voor me. Toen ik mijn zoon vertelde dat we overwogen om ene Carrie Coon te casten, riep hij: „Mijn god! Doet Carrie Coon mee aan je serie?!” Toen realiseerde ik me wel dat we met iets groots bezig waren. Dat zijn heerlijke momenten.”

Het eerste seizoen van The Gilded Age is te zien via HBO Max.

