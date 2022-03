Ineens was er die kopbal van Benfica. Zo won het minimalisme weer

Met nog een kleine anderhalf uur tot de aftrap bestaan er deze avond twee werelden rond de Arena. Terwijl in cafés rond het stadion de voorpret aanzwelt op de deunen van Hollandse klassiekers („Ik ga zwemmen”), wordt een brigade ME’ers onderaan de tribunes zo in het nauw gedreven dat ze één voor één naar hun busjes hollen om een gasmasker op te zetten ter bescherming tegen knalvuurwerk dat als pepernoten naar ze toe wordt geworpen.

Een voetbalfeest? Schuin onder de beeltenis van Johan Cruijff bij ingang Noord is het chaos. Hooligans versus politie. Sirenes en glasgerinkel. Nitraatbommen en fakkels die door de lucht vliegen. Sommige supporters gaan de politiemannen en -vrouwen met hun vuisten te lijf.

Je ziet het ze denken, de honderden supporters die intussen op weg zijn naar hun stoel in de uitverkochte Arena: wat bezielt de mede-fan?

Binnenin het stadion is alles anders. Geen grimmigheid, maar plezier. Een lichtshow. De klassieke vlaggenzee. Gespannen gezichten op het veld bij zowel de spelers van Ajax als Benfica, wanneer de hymne van ’s werelds meest prestigieuze voetbaltoernooi weerklinkt. Inzet: een plek in de kwartfinale van de Champions League.

Meteen vliegt Ajax erop. Vanaf de eerste minuten worden de Portugezen onder druk gezet. Ajax speelt offensief. Geen balletjes breed maar vooruit. Hoe sneller het kan scoren, hoe meer risico’s Benfica zal moeten nemen. Afwachten, dat kunnen de Adelaars uit Lissabon goed. Ze hebben geduld. Meer dan Ajax.

Vooraf werd de wedstrijd bestempeld als Ajax’ belangrijkste wedstrijd in drie jaar. Dat kwam vooral door de vorige twee campagnes in de Champions League. De triomftocht tot de halve finale (2019) staat weliswaar in het geheugen gegrift, maar in de seizoenen daarna strandde Ajax in de groepsfase. Ajax-onwaardig, was de teneur in de media. Althans, gemeten naar de standaard die Erik ten Hag in dat wondere jaar leek te hebben gezet. Een nieuwe norm. De Ajaxfan wil meer, en meer.

Memorabele groepsfase

Ook dit seizoen verloopt memorabel, zeker. Zes keer winnen in de poulefase deed Ajax immers nog nooit. Maar wat zijn die wedstrijden waard als Ten Hag woensdagochtend op de Toekomst arriveert in de wetenschap dat hij dit voorjaar niet meer zal uitvliegen naar de mooiste stadions van Europa? Niets. Snel vergeten glorie.

Het betekent wel dat het tegen Benfica een „paar procentjes” beter moet, zoals de trainer zei voor zijn vijftigste Europese duel in dienst van Ajax. Frank de Boer is hij reeds voorbij en wanneer de trainer komende zomer niet wordt weggelokt door een topclub van elders, zal hij vermoedelijk ook Louis van Gaal passeren, die de meeste Europese wedstrijden (57) achter zijn naam heeft staan.

Ondanks het overwicht zal Ten Hag er vlak voor rust niet gerust op zijn geweest, toen hij met de handen in zijn zakken in zijn coachvak stond. Op wat afstandsschoten na leverde het spel van Ajax niet de gewenste kansen op. Echt de bibbers zullen de drieduizend Portugezen in het uitvak er niet van gekregen hebben.

Uit in Lissabon was het 2-2 geworden. Voorheen een keurige stand. Ajax zou dankzij die twee goals de beste uitgangspositie hebben gehad, maar sinds uitdoelpunten niet meer dubbel tellen, begonnen beide teams in feite met een schone lei in Amsterdam.

Was dat gunstig voor Ajax? In Amsterdam heerste ook angst. Angst voor counters. Eén dodelijke uitbraak, daar hebben Portugezen zich vaker van bediend in achtste finales. Denk aan die tussen Nederland en Portugal op het WK 2006. Minimalisme op het voetbalveld, niet alleen het tegenbeeld, maar ook het schrikbeeld van Nederland als voetbalnatie.

Spannend blijft het. Ook in de tweede helft. Met pijn en moeite probeert Ajax de druk erop te houden. Steven Berghuis en Antony die de bal willen hebben. Ryan Gravenberch die zich door de hechte linies van Benfica tracht te worstelen. Haller die loert op zijn twaalfde doelpunt in de Champions League. Maar het lukt niet.

Dan breekt de 77e minuut aan. Een vrije trap van Benfica. De Portugezen, met oud-Ajacied Jan Vertonghen als leider op het veld, zijn continu gevaarlijk in de lucht. Ook nu. Keeper André Onana tast mis. De Uruguyaan Darwin Núñez niet. Hij kopt de bal perfect binnen en brengt de meegereisde aanhang uit Lissabon in extase.

Dit is het scenario waar Ajax zo bevreesd voor was. Nu gaan ze leunen, de Portugezen, terwijl Ajax moét, wetende dat er geen tijd te verliezen is voor de gelijkmaker waarmee het een verlenging eruit kan slepen. Slepen ja, zo voelt het inmiddels, want van het vertrouwen dat Ajax in de beginfase wekte, is weinig meer over. Daley Blind, Noussair Mazraoui, ze blijven de bal voor het doel slingeren, maar het is alsof de verdedigers van Benfica allemaal een kop groter zijn dan de spelers van Ajax. Of ze ook beter waren? Daarover zal nog lang worden nagepraat. Feit is dat niet Ajax maar Benfica in de kwartfinale staat. Het minimalistische voetbal heeft gewonnen. Weer.