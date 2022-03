‘Verschillende visies hoeven geen probleem te zijn, zolang je ruimte geeft aan elkaars opvattingen

‘Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden was ik lijsttrekker voor de SGP in Amsterdam. We haalden geen zetel. Kort daarna zijn we verhuisd naar Gouda.

„In Gouda heb ik deel uitgemaakt van de steunfractie die de raadsleden van de SGP bijstaat. Ik heb er prachtige besprekingen meegemaakt. Hoe draag je verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger, vanuit je innerlijke overtuiging? Hoe hanteer je de Bijbel, als het Woord van God, bij alle keuzes die je als raadslid te maken hebt? Ik vond het indrukwekkend te ervaren met hoeveel kennis en wijsheid de fractie tot haar standpunten kwam.

Paula Schot (1993) is wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij was 27 jaar toen zij, in oktober 2020, als eerste vrouw vanuit de SGP in een dergelijke functie werd benoemd. Zij woont in Zierikzee, is getrouwd en moeder van twee kinderen (3 en 1 jaar).

„SGP-fracties bedrijven politiek met een open Bijbel, zoals wij dit noemen. Om dit praktisch te vertalen, hebben we in Gouda in het grote werk van Calvijn, Instituties, het hoofdstuk over de burgerlijke regering gelezen. Eén citaat hieruit trof mij in het bijzonder: ‘Alle volken hebben de vrijheid wetten te maken, waarvan ze vinden dat die nuttig voor hen zijn. Als ze maar in overeenstemming zijn met de eeuwige norm van liefde.’

„Dit raakt de kern van mijn overtuiging, over ‘de norm van liefde’, waarvoor als beginsel geldt: ‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.’ Wanneer je verantwoordelijkheid draagt vanuit deze grondhouding, vanuit liefde voor God en je medemens, is dat de allerbeste leidraad voor je werk en je leven in de omgang met Zijn Schepping.

„Deze norm valt in ieder thema te ontdekken. Om hiernaar te leven, moet je politieke discussies niet op de spits willen drijven. Toon respect voor elkaars opvattingen. En vooral: blijf beseffen dat persoonlijke ambities nooit een rol mogen spelen bij het naleven van Gods Woord en Zijn opdracht.

‘Natuurlijk, in de praktijk van alledag moet je compromissen sluiten. Hier op het eiland, waar ik sinds anderhalf jaar wethouder mag zijn, geldt de zondagssluiting van winkels en horeca wel voor het oostelijk deel, maar niet voor de badplaatsen aan de kust. De gemeenteraad heeft dit zo besloten, hoewel de SGP dit liever anders zou zien.

Johannes Calvijn (1509-1564) was een theoloog, die werkte in het huidige Oost-Frankrijk en Zwitserland. Hij streed voor kerkelijke hervorming (reformatie), waarbij de Bijbel als Woord van God strikt nageleefd zou moeten worden.

„Verschillende visies hoeven op zichzelf geen probleem te zijn, zolang je ruimte geeft aan elkaars opvattingen. Als wethouder steun je als regel alle voorstellen van het College van B en W, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Dan laat je, zoals dat heet, een ‘aantekening’ maken. Ik heb dit gedaan bij een investering voor een nieuw poppodium in Zierikzee. Wij vinden zoiets geen taak van de overheid. Wij willen ook geen verantwoordelijkheid dragen voor wat zich daar afspeelt. De aard van de muziek past niet bij onze overtuiging.

„De fractie van de SGP heeft mij aangewezen als kandidaat-wethouder voor de komende vier jaar. Ik hoop dat ik mag doorgaan, maar ik besef heel goed dat het ook anders kan lopen. Ik wacht het af, in het volste vertrouwen dat God mijn leven leidt.”