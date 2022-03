SP botst in verkiezingsdebat met andere partijen over wapenleveranties

Hoekstra: Nederland moet ‘fair share’ nemen in vluchtelingenopvang

Er zullen nog „miljoenen en miljoenen vluchtelingen” uit Oekraïne naar West-Europa komen door de invasie van het land door Rusland, zegt Hoekstra (CDA) tijdens het NOS-slotdebat over de gemeenteraadsverkiezingen. Uit solidariteit moet Nederland daarin zijn „fair share” nemen. Vooral ook omdat „wij altijd de mond vol hebben over de opvang in de regio”.

Hoewel „niemand weet” hoe lang de oorlog in Oekraïne nog gaat duren, en hoeveel vluchtelingen er nog zullen komen, moet Nederland verbondenheid en solidariteit tonen. „Deze crisis is ook onze crisis.” Hoekstra vindt het onterecht dat bepaalde politieke partijen, zoals de PVV van Wilders, door de actuele vluchtelingstroom uit Oekraïne het huidige asielbeleid in Nederland bekritiseren, bijvoorbeeld het moeizame uitzettingsbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat noemt Hoekstra „niet moreel om te doen”. „De vrede in Europa is in gevaar, mensen vluchten vanwege het geweld. Dan moet Nederland gewoon solidair zijn.”

Even later gaat het debat verder over armoede. Volgens D66-minister Jetten zijn de SP en D66 het „vaak oneens”, maar „niet als het gaat over armoede”. SP-partijleider Marijnissen is het daar niet mee eens. „Er moet heel veel gerepareerd worden wat is voortgekomen uit het D66-kabinet. En in het huidige regeerakkoord staat dat kinderarmoede gehalveerd moet worden. Welke helft van de kinderen wilt u dan precies laten vallen?”

„De komende drie jaar willen we de kinderarmoede halveren”, zegt Jetten. „Deze belofte kunnen we waarmaken. Natuurlijk wil je dat geen enkel kind in armoede opgroeit.” „Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan”, zegt Marijnissen. „U levert de minister van Financiën, meneer Jetten, dit is het moment om verantwoording te nemen.” Jetten: „Wij hebben het plan om te zorgen voor een warme lunch voor kinderen die met een lege lunchtrommel naar school worden gestuurd.”