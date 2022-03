Utrecht krijgt er in één dag 25 Oekraïense kinderen met kanker bij

Grote mondkapjes voor kleine gezichtjes. Knuffel in de ene hand, rugtas in de andere. Maandagavond kwamen vijfentwintig Oe-kraïense kinderen door de draaideuren van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. De kinderen hebben kanker en zijn samen met hun moeders, broers en zussen op de vlucht voor de oorlog. Hier in Utrecht zullen artsen hun abrupt afgebroken behandeling voortzetten.

Kinderoncoloog Wouter Kollen knikt ze bij de ingang een voor een toe. Even daarvoor had hij nog een rondje door de kantine gemaakt. Er staan bakken klaar met jongensondergoed in alle maten, pyjama’s, fleurige jurkjes, broeken en truien. Kollen: „De meeste kinderen zijn met één rugtasje spullen vertrokken.”

De kinderen werden de afgelopen dagen tijdelijk opgevangen in een kinderziekenhuis vlak onder Krakau in Polen, dat fungeert als coördinatiepunt. Dagelijks komen daar nieuwe kinderen aan – naar schatting zijn het er inmiddels een paar honderd. In Polen wordt bekeken welke kinderen gezond genoeg zijn om te reizen. Zij worden naar ziekenhuizen in onder meer Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en nu dus ook naar Nederland overgebracht.

Uiteenlopende leeftijden

Zondagavond kregen de artsen in Utrecht al 24 van de 25 patiëntendossiers onder ogen, vertaald naar het Engels. Het gaat om een uiteenlopende groep patiënten, zag Rob Pieters, kinderoncoloog en lid van de raad van bestuur van het centrum. „Leukemie, lymfeklierkanker. Kinderen met een hersentumor. Kinderen die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan of nog moeten ondergaan. Hun leeftijden lopen uiteen: van zuigelingen tot pubers.”

Het kinderoncologiecentrum is „gewend” aan kinderen die geen Nederlands spreken en ook aan kinderen met een andere culturele achtergrond – maar niet aan deze aantallen op één dag. Gelukkig, zegt Kollen, lijken de Oost-Europese behandelprotocollen voor kinderen met kanker op die in Nederland. Een deel van de behandelingen zullen gewoon worden voortgezet. Kollen neemt leukemie als voorbeeld: „Iedere arts geeft na die diagnose eerst een harde klap met een chemokuur en daarna kom je in de onderhoudsfase terecht.”

Wel zijn er verschillen als het gaat om medicijnen. Kollen: „In Nederland gebruiken we medicijnen die bijvoorbeeld minder bijwerkingen geven. Of waarmee we iets preciezer kunnen doseren. Die medicijnen zijn duurder en in Oekraïne mogelijk niet voorhanden.”

Maar behalve het voortzetten van behandelingen zullen er ook behandelplannen worden omgegooid, verwacht Rob Pieters: „Omdat wij dan denken dat dat beter is.” Zo is er voor acute leukemie een nieuwe therapie in Nederland, die sommige uitbehandelde kinderen kansen geeft.

Een nieuw behandelplan vraagt om vertrouwen van de Oekraïense kinderen en hun ouders in hun nieuwe Nederlandse arts. Het Prinses Máxima Centrum heeft tolken ingehuurd voor de eerste weken. En er is psychosociale hulp, vertelt Pieters.

Het behandelen van kinderen vraagt sowieso meer van artsen als het om communicatie gaat. Vraag een kind maar eens te beschrijven hoe het zich voelt of waar het pijn heeft. Pieters weet dat als het je lukt een kind uit te leggen wat er gaat gebeuren, zo’n kind veel minder bang is. „In ons vak doen we hele akelige dingen”, zegt hij: pijnlijke operaties, zware chemokuren. „Als kinderen en hun ouders ons vertrouwen, dan helpt dat bijvoorbeeld om de bijwerkingen te accepteren.”

Wouter Kollen heeft vaker kinderen uit conflictgebieden onder behandeling. Wat hij leerde? „Het stemt nederig.” Hij vertelt over een meisje uit Syrië dat heftige complicaties kreeg en niet meer aanspreekbaar was. Kollen wist dat ze zou komen te overlijden. „Wij hebben hier dan een heel scenario: we bieden foto’s aan, en van de voetjes kunnen gipsafdrukjes worden gemaakt.” Toen Kollen dat aan de familie voorstelde, maakte de Syrische tolk abrupt een time-out-gebaar. „Ze nam me apart en zei: voetafdrukjes?! Dat kan echt niet bij ons.” Kollen moet nu glimlachen om zijn eigen voorstel. „Ze zei ook dat de familie zo dankbaar is, dat ze het aanbod uit beleefdheid waarschijnlijk niet zouden weigeren.”