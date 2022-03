Twee medewerkers MoMA in New York neergestoken

Twee baliemedewerkers van het Museum of Modern Art (MoMA) in New York zijn zaterdag neergestoken. De verdachte, een 60-jarige man wiens lidmaatschapskaart van het museum was ingetrokken vanwege twee eerdere incidenten, is voortvluchtig.

De politie verspreidde beelden van de aanslag gemaakt met een bewakingscamera. Te zien is hoe de man zaterdagmiddag over de balie springt en de twee 24-jarige baliemedewerkers met een mes aanvalt. De ene werknemer stak hij in de nek, de ander in de onderrug en nek. Beide slachtoffers zijn buiten levensgevaar en zullen naar verwachting herstellen. Het incident leidde tot chaotische toestanden in het museum, ook omdat vluchtende bezoekers riepen dat er sprake was van een schietpartij.

Zondag postte de verdachte op Facebook een paar verwarde berichten. Hij stelt dat hij in Florida is. In Mar-a-Lago, het winterverblijf van Donald Trump in Palm Beach, zou hij de oud-president gaan aanvallen, kondigde hij aan.

Volgens de politie heeft de verdachte geen strafblad. Het museum ging dicht na de steekpartij en zal dinsdag pas weer opengaan.