Via mijn werk volg ik de cursus ‘balans werk en privé’. De eerste lesdag gaat over stress. Wat het is, wat je energie kost en wat je energie geeft. Iedereen geeft aan regelmatig stress van apps en mails te hebben. Tip van de coach: check slechts een paar keer per dag en zet op tijd je telefoon uit.

Op dag twee gaan we aan de slag met opdrachten en meditatie. Die dag begon wat later. De coach had ons dat meegedeeld via de app. Om 01.44 uur.

