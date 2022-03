Steen door de ruit, dichte winkels: Russische supermarkten in Nederland ervaren gevolgen van de oorlog

Op de winkelruit van VkusVill in de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat prijkt een groot, rood bord met ‘winkelruimte te huur’. Binnen is het donker en verlaten, al zijn de schappen nog wel half gevuld met potten. In de andere Amsterdamse vestiging van deze Russische supermarkt, aan de Kinkerstraat, staan zo’n tien medewerkers to-go koffie te drinken tijdens het leegruimen van de winkel. Lege rekken en dozen versperren de toegang.

De Russische supermarktketen VkusVill sluit haar vier Nederlandse vestigingen. Dat is het gevolg van de financiële sancties die het Westen aan Rusland oplegde na de inval in Oekraïne, staat op de Nederlandse website. „Doordat wij als Nederlandse BV een Russische investeerder hebben, is het niet meer mogelijk om op lange termijn te blijven bestaan.”

De keten heeft in Rusland ongeveer 1300 filialen en wilde uitbreiden in Europa, met Nederland als beginpunt. Van die ambities was nog weinig terechtgekomen. Dit weekend gingen alle producten voor de helft van de prijs over de toonbank, betalen kon alleen cash.

Twijfel

Ook andere Russischtalige winkels in Nederland worden geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In Priwet Rossia, aan de Vijzelstraat in Amsterdam, werd vorige week een baksteen door de ruit gegooid. De dader bedreigde de Armeense eigenaren al langer vanwege de Russische naam, vertelt eigenaresse Ira Badaljan. Ondanks de ingegooide ruit, voelen de eigenaren zich gesteund door de buurt. „Veel mensen zijn bloemen komen brengen.”

Hoewel Priwet Rossia ‘Hallo Rusland’ betekent, is de winkel niet uitsluitend Russisch. Sterker, zegt Badaljan, er komen maar één of twee producten uit Rusland. „We verkopen spullen uit het hele Oostblok, in totaal uit zo’n vijftien landen.”

De winkel bestaat al elf jaar, maar Badaljan en haar man namen die pas in februari over. „Het was een bekende winkel, dus we wilden de naam houden. Nu twijfelen we.” NRC is niet de enige krant die de winkel deze dagen betreedt. „Ik heb al zoveel met de pers gepraat. Eigenlijk ben ik er wel klaar mee. Maar goed, wat wil je weten?”

Problemen met de toevoer heeft de winkel niet, vanwege het diverse aanbod. Afgezien van enkele producten uit Oekraïne en Rusland, zoals boekweit en bepaalde soorten chocolade, kan alles nog geïmporteerd worden. Veel van de producten worden geproduceerd in Duitsland of Tsjechië. „Als we afhankelijk van Rusland waren, zouden onze schappen allang leeg zijn.” Nu ligt de koelvitrine vol worst, met daarbovenop stapels chocolade, en op de planken langs de muur talloze andere etenswaren.

Onzekere toekomst

Ook in de MiniMix-supermarkt in Amsterdam-West zijn de schappen nog gevuld met producten uit Oost-Europa. Voor de inval in Oekraïne zaten daar ook Russische producten tussen, die zo’n 5 procent van het assortiment uitmaakten. Nu zijn voedingsmiddelen uit Rusland niet meer te koop in de MiniMix. „Dat komt door de sancties”, zegt de eigenaar, die ook Armeens is. Hij wil niet met zijn naam in de krant.

Midden in de winkel is een strookje muur bezaaid met advertenties in het Cyrillisch alfabet, van kamerzoekenden tot aanbiedingen van schoonmaakdiensten. De winkel is absoluut niet Russisch, benadrukt de eigenaar. „Wij verkopen Oost-Europese producten, bijvoorbeeld uit Polen, Roemenië en de Baltische staten. Dat maakt ons geen Russische winkel.”

Bovendien verkoopt hij Oekraïense producten in veel grotere getalen: meer dan de helft van het aanbod in de MiniMix komt daar vandaan. Oekraïense etenswaren liggen nu nog in de schappen omdat de eigenaar deze producten in Duitsland koopt, waar ze in een magazijn zijn opgeslagen. Of dat over een paar weken of maanden nog zo is, durft de eigenaar niet te zeggen. „Ik weet niet of ik straks nog aan Oekraïense producten kan komen. De toekomst is onzeker. Als inkopen echt onmogelijk wordt, is dat heel vervelend voor de winkel.”

Binnen bij Priwet Rossia in Amsterdam. Foto Olivier Middendorp

Hetzelfde zegt Aleks Tsjavdroek van supermarkt Moskva in Hilversum. „De helft van mijn assortiment bestaat uit Oekraïense en Russische producten. Die krijgen we straks waarschijnlijk niet meer.” Voor lege schappen vreest hij niet. „We zullen meer uit Polen, Bulgarije en Hongarije bestellen.”

Zijn winkel heeft een Russische naam, maar zelf komt Tsjavdroek uit Oekraïne. Ook hij nam de winkel ooit met naam over. „Ik ga dat niet veranderen, het is authentiek.” Maandag ontving Tsjavdroek zo’n 25 Oekraïense vluchtelingen in zijn winkel, om hen te voorzien van „spullen die zij gewend zijn”. Een deel werd betaald door een goed doel, een ander deel gaf hij gratis weg.

Andere winkels willen niet reageren op vragen van NRC. Ook VkusVill, dat vorige week nog wel vragen van vakblad Retailtrends wilde beantwoorden, weigert dat nu. Volgens manager Thera van Heuveln heeft de supermarkt „andere prioriteiten”. Haar collega Renata Sadekova zegt dat het bedrijf „geen enkel commentaar aan de pers geeft”.

Die boodschap is ook aangekomen bij het filiaal in de Kinkerstraat in Amsterdam. Met de leus „geen commentaar” wijzen de medewerkers stellig naar de deur.