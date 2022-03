Rechterlijk vonnis Volt-affaire is aanvechtbaar

Nog nooit beval een rechter om een geschorst fractielid weer in de fractie op te nemen. Nooit eerder werden fractie-activiteiten of fractie-besluiten door een rechter beoordeeld. En daar zijn hele goede en overtuigende redenen voor die hun grondslag vinden in de bijzondere staatsrechtelijke positie van fracties.

Douwe Jan Elzinga is emeritus hoogleraar staatsrecht (RU Groningen).

De voorzieningenrechter die het oordeel in kort geding velde in de Volt-affaire heeft deze staatsrechtelijke dimensies ten onrechte niet meegewogen en geoordeeld vanuit een eenzijdig privaatrechtelijk perspectief.

Fracties zijn autonome politieke verbanden in de Nederlandse volksvertegenwoordigingen. Een sociaal-politiek verband met nauwelijks enige juridische status. Het zijn geen verenigingen – ook geen informele vereniging zoals de rechter oordeelt. Er is geen rechtspersoonlijkheid. Zo hier en daar bestaat een reglement, maar in het gros van de gevallen zijn die afwezig.

Ook publiekrechtelijk hebben fracties nauwelijks een geprofileerde juridische positie en dat brengt met zich mee dat vanouds in ons land, maar ook elders in de westerse wereld, politieke fracties geheel autonoom oordelen over hun organisatie, werkwijze en over het lidmaatschap van de fractie.

Ontstaat er onenigheid over de politieke koers van het geheel of van afzonderlijke leden, dan kan de fractie geheel autonoom en zonder nadere procedurele voorschriften besluiten tot beëindiging van een lidmaatschap, tot schorsing, tot het ontnemen van woordvoerderschappen of andere maatregelen treffen.

Toen bijvoorbeeld bekend werd dat het Tweede Kamerlid Paul Tang Prinsjesdagstukken had gelekt aan RTL werd hij door de PvdA-fractie een tijd geschorst als financieel woordvoerder. Rechters hanteren in dit soort kwesties het normatieve uitgangspunt dat het hier gaat om een ‘political question’ die zich niet leent voor een rechterlijk oordeel en tot grote rechterlijke terughoudendheid moet leiden. Ook bij tal van verkiezingsafspraken die bij kandidaatstellingen worden gemaakt is sprake van ‘political questions’ en zijn rechters niet genegen om zich hier in te mengen.

Venijnig precedent

In dat opzicht loopt deze voorzieningenrechter als een olifant door de porseleinkast en wordt door dit oordeel een heel venijnig precedent geschapen. Het hek is werkelijk van de dam indien perikelen in fracties – die nogal eens voorkomen – aan de rechter kunnen worden voorgelegd. Het is dan ook belangrijk om aan deze mogelijkheid meteen paal en perk te stellen.

In kort geding moet snel recht worden gesproken en is er soms niet altijd voldoende gelegenheid om tot een verdieping en goede analyse te komen. In dit geval is overduidelijk sprake van een faux pas van de rechter en kan correctie van dit beeld in enigerlei vorm niet uitblijven.

De voorzieningenrechter spreekt ook nog eens uit dat de onervaren leiding van de VOLT-fractie niet helemaal verantwoordelijk kan worden gesteld voor deze handelwijze. Er is echter meer aanleiding voor de rechter om de hand in eigen boezem te steken, want de inhoudelijke argumentatie is op een aantal punten ondeugdelijk.

Politieke partijen zijn verenigingen met statuten en reglementen. Is daar sprake van bijvoorbeeld royement uit een lidmaatschap, dan kan op privaatrechtelijke gronden daar bij de rechter tegen worden opgekomen. De voorzieningenrechter ziet de fractie echter geheel ten onrechte als een soort verlengstuik van de partij Volt en is van oordeel dat dit voldoende aanleiding geeft tot een interventie. Die redenering is niet verdedigbaar en houdt geen rekening met de welomlijnde en overtuigende autonomie die fracties sinds jaar en dag bezitten.

Dit rechterlijke oordeel hoort daarom in de categorie: eens maar nooit weer.