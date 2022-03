Rapper Lil Kleine komt vrij, mag rechtszaak in vrijheid afwachten

Jorik Scholten, beter bekend onder zijn artiestennaam Lil Kleine, komt weer op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft maandag besloten dat het voorarrest van de van zware mishandeling verdachte rapper wordt geschorst. Dinsdag komt hij onder voorwaarden vrij in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak.

Lil Kleine werd een kleine maand geleden opgepakt op verdenking van mishandeling, nadat op sociale media beelden van de rapper werden gedeeld waarop te zien was dat hij een iemand mishandelde. Op de video is te zien dat hij de vrouw in kwestie - vermoedelijk zijn verloofde Jamie Vaes - aan haar haren uit een auto trekt en het portier op haar dichtslaat.

Na zijn arrestatie zat de rapper drie dagen vast, waarna de rechter-commissaris zijn voorarrest schorste. Later oordeelde de rechtbank dat Lil Kleine alsnog twee weken vastgezet zou worden; aan die periode van veertien dagen komt nu een einde.

Verschillende partijen verbraken hun banden met Lil Kleine na de arrestatie. Zo zegde platenmaatschappij Sony Music het contract met de rapper op, besloot zijn voormalige platenmaatschappij Top Notch zijn muziek niet meer te promoten en weigerde radiozender FunX Lil Kleines liedjes nog te draaien. Ook verwijderde Spotify zijn muziek uit de redactionele afspeellijsten van de streamingsdienst.