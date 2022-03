‘Pandemie verstoorde decennia van vooruitgang in onderwijs’

Over deze serie In maart 2020 kwamen wereldwijd 1,5 miljard kinderen thuis te zitten. Welke littekens liet twee jaar van school-sluitingen achter? 1 El Salvador: meer tieners zwanger in de lockdown. 2 India: vrees voor een verloren generatie. 3 Wereldwijd: hoe groot is de schade. En is die te repareren?

Fysiek gezien vormde de coronapandemie geen groot gevaar voor de meeste kinderen, toch heeft het virus het leven van vele miljoenen scholieren ontwricht. Vaak voorgoed: veel armere kinderen zullen de leerachterstand die ze opliepen door de langdurige schoolsluitingen nooit meer inhalen. De kans dat ze daardoor de rest van hun leven zijn gedoemd tot een marginaal bestaan is daardoor vergroot.

De schade manifesteert zich op allerlei fronten. „Er circuleert een schatting dat zo’n tien miljoen meisjes de school door de pandemie permanent verlaten en daardoor vroeg trouwen en snel kinderen krijgen”, zegt Jessica Bergmann telefonisch vanuit Florence. Ze is onderzoeker bij Innocenti, een onderzoeksinstituut van Unicef, en is een van de auteurs van een recent rapport van de Wereldbank, Unicef en Unesco over de crisis die de pandemie wereldwijd heeft aangericht in het onderwijs. Bergmann heeft nog zo'n sombere prognose achter de hand: „Zo’n negen miljoen kinderen lopen volgens een recente schatting het risico eind 2022 niet op school te zitten, maar kinderarbeid te verrichten.”

In totaal bleven zo’n 1,6 miljard kinderen in de schoolgaande leeftijd door de lockdowns korte of langere tijd verstoken van onderwijs. Inmiddels zijn de meeste scholen weer open. Zelfs in Oeganda, een van de recordhouders, waar scholieren in januari na bijna twee jaar eindelijk weer naar school mochten.

Onderzoekers als Bergmann proberen nu voorzichtig de mondiale balans op te maken en die stemt niet vrolijk. Zeker niet voor basisscholen waar elementaire vaardigheden als rekenen en taal ernstige erosie vertoonden. Ook in een relatief ontwikkelde stad als het Braziliaanse São Paulo leerden kinderen tijdens thuisonderwijs maar 28 procent van wat ze normaal zouden hebben gedaan. Het aantal schooluitvallers verdrievoudigde.

Bergmann wijst er ook op dat in Bangladesh een op de tien meisjes van tussen de 12 en 15 jaar niet terugkeerde op school en in Brazilië zijn die cijfers ongeveer hetzelfde. In Zuid-Afrika hebben leerlingen een jaar achterstand opgelopen op het niveau waar ze eigenlijk hadden moeten zijn. Prognoses van de regering in Oeganda laten zien dat een op de drie leerlingen uit de tijd van voor corona niet zal terugkeren op school.

Economen van Wereldbank, Unicef en Unesco becijferden in hun rapport over de stand van het onderwijs wereldwijd na de pandemie de toekomstige economische verliezen voor de internationale gemeenschap als geheel op zo’n 1.700 miljard dollar. Meer onderwijs leidt tot meer welvaart, maar het omgekeerde geldt evenzeer.

Hoever is het onderwijs teruggevallen door de pandemie?

„Decennia van vooruitgang op onderwijsgebied zijn door de pandemie in achteruitgang omgeslagen. Het is waar dat ook voor de pandemie al een paar honderd miljoen kinderen in de schoolgaande leeftijd niet naar school gingen. Maar door de pandemie zijn ook bij schoolgaande kinderen grote leerachterstanden ontstaan. Zorgelijk is ook dat blijkt dat veel kinderen na de heropening van de scholen nog steeds minder leren dan voorheen. Veel kinderen zijn lees- en rekenvaardigheden die ze hadden opgedaan, de afgelopen twee jaar weer kwijtgeraakt. We zijn echt nog lang niet uit de wereldwijde onderwijscrisis.”

U constateert in uw rapport een toegenomen ongelijkheid?

„De feiten spreken voor zichzelf. Tweederde deel van de huishoudens wereldwijd had te kampen met minder inkomsten door de pandemie. Zeker honderd miljoen kinderen zijn daardoor onder de armoedegrens gezakt. Zelfs in het gunstigste scenario zal het zeven tot acht jaar vergen om die kinderen daar weer uit te krijgen. Het is in het algemeen ook zo dat rijkere mensen en rijkere landen zich sneller herstellen dan arme.”

Is de onderwijsschade ook het grootst in de armere landen?

„In armere landen ontbraken veelal de middelen om leerlingen thuisonderwijs te geven. Unicef concludeerde na onderzoek dat 460 miljoen kinderen niet die mogelijkheid hadden. Zelfs in landen met hoge inkomens als de Verenigde Staten en Nederland was het voor armeren vaak moelijker om thuisonderwijs te volgen. In Afrika ten zuiden van de Sahara heeft 53 procent thuis zelfs geen toegang tot elektriciteit.”

Welke leerlingen werden het meest geraakt?

„We hebben nog niet alle gegevens die we zouden willen hebben. Maar je ziet gemengde effecten. In een land als Mexico hadden meisjes meer te lijden dan jongens, maar in Pakistan waren het vooral jongens die onder de schoollockdowns te lijden hadden. Een groep die in veel landen ook speciaal te lijden heeft gehad zijn de jongste kinderen die nog geen basisonderwijs genoten. Daaraan gaven overheden geen enkele prioriteit. Een probleem was verder dat onderwijs op afstand veel minder goed werkt voor kinderen met leerproblemen. De schoolsluitingen waren ook om andere reden van belang: zo’n 370 miljoen kinderen misten daardoor hun dagelijkse maaltijd op school.”

Zijn er landen die het beter deden dan andere in de coronacrisis?

„Een land dat er duidelijk uitspringt is Sierra Leone, waar ook al schoolsluitingen waren geweest tijdens de ebola-epidemie. De beleidsmakers daar hadden zich beter voorbereid dan veel andere landen. Ze zorgden ervoor dat het onderwijs via radio-uitzendingen kon doorgaan toen de scholen werden gesloten. Leerlingen konden daarbij zo nodig gratis bellen met leraren als ze een vraag hadden.”

Wat moeten overheden nu doen om de schade te herstellen?

„Regeringen moeten snel plannen maken voor investeringen in het onderwijs. Tot nu toe zien we dat maar drie procent van de totale investeringen na de pandemie naar het onderwijs gaat. Maar er moet echt meer geld naar het onderwijs. Regeringen zouden deze gelegenheid bovendien moeten aangrijpen om het onderwijs te hervormen zodat elk kind een eerlijke kans op onderwijs krijgt.

Overheden moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat de scholen weer opengaan. Verder moet er onderzoek worden gedaan naar de stand van zaken. Waar staan we nu? Hoeveel leerlingen keren niet terug op school en waarom niet? We moeten proberen dat te begrijpen. Zorg er bovendien voor dat de leraren goed zijn voorbereid. En zorg vooral ook dat er weer schoolmaaltijden zijn voor kinderen die het nodig hebben.”

Is er nog hoop dat we die dreigende schade van 1.700 miljard dollar kunnen beperken?

„Absoluut! Maar als we niet voldoende prioriteit geven aan investeringen in het onderwijs, zoals nu, zal dat niet lukken. We moeten niet denken dat we gewoon weer verder kunnen gaan zoals voor de pandemie. We zijn echt in een ander landschap beland.“

Ongekend grote aantallen verloren schooluren

