Opera als eredienst voor de verschoppeling

Als de operawereld goden heeft, zijn het de regisseurs. Ze sturen grote teams aan, die hun visie realiseren. Is een voorstelling vervolgens succesvol, krijgen zij de meeste lof.

Hoe het anders kan, bewijst I have missed you forever, resultaat van een idealistisch, ‘inclusief maakproces’. Na eerdere samenwerking in Faust [Working Title] is I have missed you forever het eerste project in de serie Collective Works van dirigent Manoj Kamps en regisseur Lisenka Heijboer Castañón. Net als in Faust [Working Title] kozen ze voor een workshopachtige opzet. Alle betrokkenen, van componisten tot cast, droegen verhalen en andere inspiratiebronnen aan over onderdrukten van vroeger tot nu. Een team van vijf schrijvers en vijf componisten smeedden die aaneen tot een soort eredienst.

Lappendeken

Het resultaat is een door twintig zangers en musici uitgerolde lappendeken aan poëtische scènes in een mix van spoken word, dans, klassiek en pop. Hoewel je de makers durf en idealisme niet kunt ontzeggen, is I have missed you forever een diffuse voorstelling. Als toeschouwer haal je het verband er niet snel uit. Er zijn ontroerende momenten, maar ook die missen context en de meerwaarde van het besef dat die brok in je keel ook iets zegt over het geheel. Fraai zijn de terugkerende, kleurrijke optochten van gemaskerden op de rijke Passacaglia della Vita, een vier eeuwen oud dansstuk waarvan de tekst wijst op de onontkoombare dood.

Het hoogtepunt zit al vroeg in de voorstelling. Stephanie Pan, componiste en performer, ligt op haar rug. Drie honden blaffen naar haar, onder begeleiding van dreigende koperblazers. Maar dan richt ze zich op en pareert de dreiging met een woedearia annex empowermentsong. Groots is het, hoe ze in die scène – ook tekstueel indrukwekkend – transformeert in iets ontegenzeggelijk machtigs.

Opera I have missed you forever. Door Asko|Schönberg o.l.v. Manoj Kamps. Regie: Lisenka Heijboer Castañón. Gezien: 12/3, Internationaal Theater Amsterdam. Aldaar t/m 18/3. Inl: operaballet.nl ●●●●●

