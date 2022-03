Op zoek naar het genoom van de uitgestorven Kersteilandrat

Mammoet, dodo, trekduif, Tasmaanse tijger. Al sinds de jaren negentig proberen wetenschappers uitgestorven diersoorten tot leven te wekken. Een team onderzoekers laat zien dat dit nog niet zo simpel is, met een studie die 9 maart in Current Biology verscheen.

De wetenschappers richtten hun aandacht op Rattus macleari, een roodbruine rat die rondliep op Kersteiland, een eiland in de Indische Oceaan. Tussen 1898 en 1908 stierf de soort uit, vermoedelijk door een infectieziekte van Noorse bruine ratten die meekwamen met Europese schepen.

Het onderzoeksteam haalde dna uit twee gedroogde huiden van de uitgestorven rat uit de collectie van Oxford University Museum en bracht het genoom in kaart. „Als je een genoom sequencet, krijg je met de huidige technieken veel losse dna-stukjes die je in elkaar moet puzzelen”, zegt evolutiebioloog Barbara Gravendeel van Naturalis. „Om de puzzel te leggen, gebruik je normaal een voorbeeld. Als de soort niet meer leeft, heb je geen compleet voorbeeld en wordt het een stuk lastiger de dna-volgorde te bepalen. De wetenschappers laten mooi zien dat dit niet ligt aan de oudheid van het dna, maar aan het ontbreken van een referentie.”

Veelgebruikt labdier

Bij gebrek aan beter voorbeeld, gebruikte het team het genoom van de Noorse bruine rat als referentie. Die rat deelde 2,3 miljoen jaar geleden een voorouder met de uitgestorven soort van Kersteiland en is daarmee het nauwst verwante nog levende familielid. Omdat het een veelgebruikt labdier is, is dat genoom wel bekend.

Hoewel het lukte om bijna het volledige genoom van het uitgestorven dier in kaart te brengen, bleek vijf procent ervan niet te achterhalen. Opvallend was dat die genen niet verspreid over het genoom lagen. Het merendeel bleek gerelateerd te zijn aan het reukvermogen en het immuunsysteem.

Genetische manipulatie is naast klonen en terugfokken een van de drie methodes waarmee onderzoekers uitgestorven soorten tot leven proberen te wekken. In theorie zouden wetenschappers het genoom van een uitgestorven soort met dat van een nog levende soort kunnen vergelijken. Om vervolgens in het genoom van de levende soort de delen die niet overeenkomen aan te passen met de crispr-technologie. De Kersteilandrat is een interessante casus omdat het dier ongeveer evenveel verschilt van een Noorse bruine rat als een olifant van een mammoet; een van de soorten die wetenschappers proberen terug te halen.

Flink aantal

„Als je crispr gaat gebruiken om het genoom van een bruine rat te veranderen in het genoom van een Kersteilandrat, kun je de immuungenen en reukgenen niet aanpassen”, zegt Gravendeel. „Je weet immers niet hoe het zou moeten zijn.” Daarom krijg je in het beste geval – als het al lukt om een bruine rat draagmoeder te laten zijn voor een Kersteilandrat – een hybride exemplaar. „Na een paar generaties is dat beetje dna van de Kersteilandrat alweer verdwenen uit je populatie.”

Er zijn meer technische problemen. Om een soort nieuw leven in te blazen heb je een flink aantal genetisch verschillende dieren nodig. En dat vereist ook meerdere exemplaren van de uitgestorven soort. Die zijn er in veel gevallen niet. Daarnaast is het nog maar de vraag of die nieuwe dieren überhaupt kunnen overleven in de wereld zoals die nu is. Gravendeel: „De Kersteilandrat stierf relatief kort geleden uit, maar door klimaatverandering zal het eiland er nu heel anders uitzien.”

