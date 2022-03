Ook prehistorische peuters maakten rotskunst

Uit de laatste IJstijd in Europa zijn in totaal ongeveer 750 menselijke handafdrukken bekend. Ze zijn tussen 40.000 en 12.000 jaar oud, achtergelaten op de wanden van in totaal zo’n vijftig grotten, vooral in Spanje en Zuid-Frankrijk. Het zijn veelal handstencils waarbij met kleurstof, vaak rode oker, om de hand heen wordt geblazen en er dus een negatieve afdruk wordt gemaakt.

Uit een grote steekproef waarbij in totaal ruim 250 handen uit vijf Spaanse grotten (met relatief veel handafdrukken) nauwkeurig zijn bekeken, blijkt nu dat een verrassend groot aantal afkomstig moet zijn van kinderen onder de twaalf: per grot variërend tussen de 10 en maximaal 50 procent, een paar procent was zelfs jonger dan drie jaar. „Het zijn duidelijke aanwijzingen voor een ijverige deelname van kinderen in de creatie en ontwikkeling van prehistorische rotskunst”, zo concluderen de onderzoekers, onder leiding van Verónica Fernández-Navarro (Universiteit van Catabrië) in de Journal of Archaeological Science.

Groepsdynamiek

De metingen werden vergeleken met metingen en controle-afdrukken van in totaal 545 handen van moderne mensen van allerlei leeftijden. Het onderzoeksteam meent met deze uitgebreide metingen een nieuwe standaard voor analyse van de handafdrukken te hebben ontwikkeld: „De meeste eerdere onderzoeken gebruikten tweedimensionale foto’s of namen ter plekke de maat op, hetgeen leidt tot veel vergissingen.”

Hun analyse is belangrijk voor inzicht in de groepsdynamiek van de IJstijdgroepen, schrijven de onderzoekers: „de deelname van zulke jonge deelnemers, zelfs baby’s, suggereert dat deze activiteit mede het doel had om de samenhang van de groep te bevestigen en te versterken door de kunstuitingen.”

Niet alle 250 onderzochte handen in de vijf onderzochte Spaanse grotten konden overigens worden gemeten, er bleken er 155 compleet genoeg om precies op te meten: de dikte en lengte van alle vingers en lengte en breedte van de hand, waarbij in het elektronische model ook rekening werd gehouden met de driedimensionale achtergrond van de afdruk. De handen zijn lang niet altijd op een vlakke achtergrond afgebeeld, hetgeen de precieze meting flink kan beïnvloeden.

Er zijn ook andere aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van kinderen in grotten met rotskunst. Door de beroemde grot van Chauvet, met vele oude tekeningen van ruim 30.000 jaar oud, loopt bijvoorbeeld een spoor van ongeveer twintig voetstappen van een jong kind, waarschijnlijk uit de tijd dat de tekeningen er gemaakt werden. En in de grot van Fontanet zijn 13.000 jaar oude voetstappen van een kind en een hondje teruggevonden, en zelfs even oude sporen van een spel van grotere kinderen die kennelijk met klei naar elkaar gooiden. Ook zijn op klei in grotten met kunst sporen van kindervingertjes gevonden.

Pubers

In een vorige jaar verschenen boek van de Canadese onderzoekster April Nowell (Universiteit van Victoria), Growing Up in the Ice Age, beschrijft zij een grote evolutionaire rol van kinderen bij de groei van symboliek in de cultuur van Homo sapiens. De manier waarop de IJstijdkinderen de cultuur om hen heen ervoeren en aanleerden cruciaal waren voor het voortbestaan ervan. Rotstekeningen, waaronder ook de vele handafdrukken, worden altijd gezien als een belangrijke stap in die groei van symbolisch denken, en kinderen moeten daar wel nauw bij betrokken zijn geweest om die tradities door te geven.

In een e-mail toont Nowell zich dan ook opgetogen over de nieuwe studie, waarbij zij niet betrokken was. „Echt geweldig dat deze onderzoekers rekening hebben gehouden met de driedimensionale vorm van de rotswand bij de opmetingen, dit zet echt een nieuwe wetenschappelijke standaard.”

Wat Nowell ook bevalt is dat de onderzoekers vaststelden dat er geen onderscheid te maken is tussen de handen van pubers en die van volwassenen. „Er bestaat nog altijd het oude idee, van de bioloog Dale Guthrie, dat al die tekeningen en handafdrukken gemaakt zouden zijn door puberjongens. Op zich een geweldig idee, maar het is ook echt belangrijk om nu vast te stellen dat daarvoor geen bewijs is te leveren.”

Even belangrijk is de conclusie dat er in ieder geval veel kleinere kinderen rondliepen en zelfs meededen aan het produceren van de rotskunst, volgens Nowell. „Want dat ondermijnt de vele interpretaties dat al deze kunst is gemaakt door volwassen mannen en alleen bedoeld was voor initiatie-riten van jongvolwassenen.”