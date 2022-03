Meesterzet van Poetin

Maaike Schoon, presentatrice van Buitenhof, was „verbijsterd” over de antwoorden die de Russische ambassadeur in Nederland, Alexander Sjoelgin, haar zondag gaf. Dat zei ze tegen de gast die na hem volgde, Renée Jones-Bos, oud-ambassadeur voor Nederland in Moskou.

Vreemd – ik was helemaal niet verbijsterd. Ik zou verbijsterd zijn geweest als Sjoelgin op de woedende vragen had geantwoord: „Mevrouw Schoon, u haalt me de woorden uit de mond. Het is misdadig wat mijn staatshoofd daar in Oekraïne allemaal flikt. Bombardementen op burgers en kinderziekenhuizen – en dat in een soeverein land! Waar haalt hij het gore lef vandaan? U zult begrijpen dat ik hem al enkele malen telefonisch ter verantwoording heb geroepen, maar meneer houdt zich voor mij onbereikbaar. Nou, hij is nog niet van mij af! Ik heb al contact met mijn Amerikaanse collega in Den Haag gezocht om Poetin gezamenlijk op het matje te roepen. Weet u wat ik maar niet kan begrijpen? Dat een bekende Nederlandse politicus zo’n boef ‘een prachtvent’ durft te noemen. Kunt u mij dat uitleggen?”

In plaats daarvan nam Sjoelgin zijn verbale repeteergeweer ter hand en antwoordde hij met een stoïcijns salvo van bespottelijke, schaamteloze verdraaiingen, ontkenningen en andere leugens. Maaike Schoon werd in haar „verbijstering” steeds kwaaier, terwijl ze hem beter koel en sluw uit zijn legertent had kunnen lokken. Nu kreeg ze een lesje zelfbeheersing van de vertegenwoordiger van een regime dat daar doorgaans niet in uitblinkt.

Jammer, maar er zijn ergere dingen, als ik de laatste ontwikkelingen in Oekraïne goed heb gevolgd. Een humanitaire ramp voltrekt zich voor onze ogen. Een volk wordt ten dele uitgemoord en zijn land verwoest. Door een vijand die droomt van het herstel van een imperiaal rijk en die weet dat hij militair zijn gang kan blijven gaan.

„Tot hoever laten we Poetin gaan?” Die vraag is de afgelopen dagen vaak gesteld aan de machtigen van deze aarde.

President Biden vond het een „hypothetische vraag” waar hij niet op wilde ingaan. Doen we ook niks als de druk van het publiek toeneemt en er nog meer slachtoffers vallen, vroeg presentator Rick Nieman in WNL Op Zondag aan premier Rutte. „Het blijft nee”, zei Rutte. „Het zou onverstandig zijn en ons in een derde wereldoorlog brengen.” Zó had hij het ook persoonlijk aan president Zelensky uitgelegd.

Dit antwoord betekent de facto: Poetin mag gaan zo ver als hij wil, als hij maar van de NAVO-landen afblijft. Chemische wapens? Rot voor de Oekraïners, maar het zij zo. Strategische kernwapens? Tja, een wel erg hypothetische vraag, daar denken we liever nog niet aan.

Maar Poetin zei al veel eerder dat hij eraan dacht, op 24 februari, toen hij militaire actie in de Donbas-regio aankondigde op de staats-tv: „Wie ons tegenwerkt en een bedreiging vormt voor ons volk, moet weten dat Rusland onmiddellijk zal antwoorden. Dat zal leiden tot gevolgen die jullie nooit eerder hebben meegemaakt.”

Poetin wordt nogal eens voor een krankzinnige versleten, maar achteraf lijkt die toespraak een meesterzet geweest: vanaf dat moment besloot het Westen dat het niet wilde meemaken wat het nooit eerder had meegemaakt. Poetin had zijn zin. Zijn we daarmee van hem af, zal hij nu tot rust komen? Ik moet het nog zien.