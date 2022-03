Inwoners van Hongkong zitten na hun inenting met het Sinovac Covid-19 vaccin in de wachtruimte van de vaccinatielocatie. Weinig ouderen in Hongkong zijn gevaccineerd. Van de 80-plussers in Hongkong heeft nog geen derde twee doses gehad. Veel van hen dachten dat corona voorgoed uit Hongkong verdwenen was.

Foto Dale de la Rey/AFP