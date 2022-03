Karel gaat niet stemmen: politiek wantrouwen op de regionale zenders

‘Karel wat is er met je aan de hand?’ Presentatrice Linda Geerdink gooide aan haar talkshowtafel haar handen in de lucht. „Waarom wil je niet stemmen?” Karel zei: „Ik zie politiek als een circus, een poppenkast.” Karel wantrouwde de boel. Het was het thema vrijdag van GLD Stemt (Omroep Gelderland), een talkshow over de gemeenteraadsverkiezingen. In live-uitzendingen vanuit verschillende Gelderse steden besprak Geerdink thema’s als armoede en woningnood (Nijmegen), of huisvesting van arbeidsmigranten (Tiel). Voor de vertrouwenskwestie toog ze naar Arnhem, waar de opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen onder de 50 procent lag.

De slechts dertig minuten durende uitzending zat propvol. Met eerst een gesprek over het uitsluiten van FvD en PVV in Arnhem en een korte reportage over bijstandsproblemen. Drie burgemeesters kwamen vervolgens filosoferen over de lage opkomstcijfers. Opkomstbevordering is óók een zaak van burgemeesters, onderwijs en de pers, vond Ahmed Marcouch (Arnhem). In Arnhem was men alvast begonnen met „oefenstemmen”, en het ophangen van borden bij stemlokalen. Ton Heerts (Apeldoorn) herhaalde een paar keer dat democratie toch echt een werkwoord was.

„We gaan even naar, euh, Karel”, spiekte Geerdink op haar briefje. Karel was een niet-stemmer zonder achternaam in het publiek, die ultrakort zijn onvrede mocht uiten. Het geduld voor de Karels van deze wereld was bij de burgemeesters duidelijk op. Misschien moesten we iets meer de democratie waarderen en iets minder nuilen (Nijmeegs voor zeuren), aldus Bruls. We waren hier te „verwend” geraakt, zei Heerts. Naar zijn motieven, of wat er moest gebeuren om hem wél naar de stembus te krijgen, werd Karel niet gevraagd.

Dat een dalend vertrouwen in politiek hele nare uitwerkingen kan hebben, werd op de late zondagavond duidelijk in Pauw – De macht en het Vertrouwen (BNNVARA), waar politici ondermeer over bedreigingen praatten. Pauw vroeg ze verder wat zij in hun werk beter hadden kunnen doen. Minister Sigrid Kaag en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gaven relevante voorbeelden. Minister Hugo de Jonge ontstak in wollige algemeenheden. Pauw voerde hem in stukjes een antwoord. Zijn stelligheid tijdens de coronacrisis? Had hij daarvan geleerd? „De maakbaarheid der dingen is vaak niet zo groot als ik zou willen, dus zeker”, zei de Jonge met samengeknepen mond.

Praten over vertrouwen is relevant, de politiek dichtbij halen is dat óók. Omroep Gelderland bewees dat je daarvoor geen enorme redactie nodig hebt. Vanaf 4 februari deed ‘de verkiezingsbus’ – een vrachtwagen met ingebouwde debatstudio – alle 51 Gelderse gemeenten aan. Het bleek een slimme samenwerking met 27 lokale -en streekomroepen, die de debatten live uitzonden. Op vrijdag en zaterdag de beurt aan RTV Connect in Doesburg en Zevenaar. „Is dit het afvoerputje van Doesburg?”, vroeg de RTV Connect-verslaggever monter aan een inwoner van ondergeschoven wijk Beinum.

Vlak voor het weekend gooide Omroep Gelderland ook nog eens twee explainer-video’s online. Verslaggever Gerwin Peelen slenterde door de raadszaal van Doesburg om ons het nut van stemmen uit te leggen. In de tweede video, „waarom stemmen géén zin heeft”, temperde Peelen de verwachtingen over wat de gemeente allemaal kan. Demonstratief liet hij zijn stembiljet in een prullenbak vallen.

Daar kwam de politicologische term ‘collectief actieprobleem’ door het beeld vliegen. „Als jij niet gaat stemmen, is er niet veel aan de hand”, legde Peelen de term uit. „Maar denkt iederéén zo, dan stort de democratie in elkaar.” Peelen viste zijn weggegooide stembiljet weer uit de prullenbak. Hopelijk heeft Karel gekeken.

