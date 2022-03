Kabinet: minder gas uit Groningen dan verwacht

Het kabinet wil dit jaar extra gas winnen uit het Groningenveld, maar minder dan waar het vorige kabinet voor waarschuwde. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) verwacht 4,6 miljard kubieke meter aan Gronings gas te gaan winnen, maakte hij maandag bekend.

Dat is meer dan de 3,9 miljard kuub die het vorige kabinet aanvankelijk voorzag, maar minder dan de 7,6 miljard kuub waarvoor toenmalig minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in januari waarschuwde. Dat nieuws leidde toen tot grote verontwaardiging in Groningen. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert de komende weken of het voornemen van Vijlbrief veilig is.

Suggesties voor méér winning van Gronings gas vanwege de oorlog in Oekraïne wijst Vijlbrief van de hand. „Veel meer [gas winnen] is gevaarlijk”, zegt hij in een toelichting. Mocht er een tekort aan gas ontstaan, dan is meer winning uit het Groningenveld alleen een optie als ultimum remedium, schrijft Vijlbrief, nadat alle andere mogelijkheden zijn benut.

Vijlbrief heeft nog steeds de intentie het Groningenveld in 2023 of 2024 te sluiten, maar zekerheid kan hij daarover door de oorlog in Oekraïne niet geven, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Sluiting na dit jaar „zal lukken tenzij je een combinatie krijgt van Poetin [Russische president] die de kraan dicht draait en een hele strenge winter”, zegt Vijlbrief.

Maandag maakte minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) ook maatregelen bekend om de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk terug te brengen. Om de risico’s op schaarste te beperken overweegt hij de financiële risico’s van bedrijven op zich te nemen bij het vullen van voldoende gasvoorraden. Daarbij kan het gaan om vele miljarden euro’s, zei Jetten maandag in een toelichting.

Ook kijkt Jetten naar de mogelijkheid om de invoer van vloeibaar gas (LNG) drastisch op te schroeven. Energiebesparing moet eveneens een rol spelen in het verlagen van de vraag. Jetten wil dat bereiken via een brede campagne met praktische tips voor mensen en bedrijven.

Mogelijk worden bedrijven zelfs verplicht om de bestaande gasbergingen in Nederland voldoende te vullen voor de komende winter. De Europese Commissie denkt aan een verplichting van 90 procent. Vóór deze winter waren de vijf gasbergingen van Nederland gemiddeld voor slechts 58 procent gevuld. Dat was een gevolg van de toen al stijgende prijzen, maar ook van de geringe leveranties van het Russische Gazprom.

„Dat we als overheid zo’n actieve stap naar voren zetten, is vrij onconventioneel. De afgelopen jaren hebben we energie vooral aan de markt gelaten en nu zien we het echt als overheidstaak om de komende winter goed voorbereid te zijn”, zei Jetten maandag.

Gasvoorraden vullen

Normaal vullen bedrijven de gasvoorraden in de zomer, als de prijzen wat lager zijn. Dat gas wordt in de winter tegen een hogere prijs verkocht. In de huidige overspannen gasmarkt bestaat de kans dat de prijzen tot in de zomer erg hoog blijven waardoor bedrijven veel financieel risico lopen als zij miljarden kubieke meters inkopen. Mogelijk neemt de overheid dat risico over, omdat de voorraden anders niet worden gevuld.

Volgens Jetten levert Nederland binnen Europa „een heel grote bijdrage” in het terugbrengen van de afhankelijkheid van Russisch gas. Brussel wil binnen een jaar de Russische gasimport met twee derde verlagen. Vooral de import van vloeibaar gas, dat via de Rotterdamse haven wordt aangevoerd, kan volgens Jetten vergroot worden. In plaats van 12 miljard kubieke meter zou de aanvoer op 20 miljard kunnen uitkomen.

Een andere bijdrage moet van een lager energiegebruik komen, bijvoorbeeld door huizen sneller te isoleren. Jetten erkent dat er een gebrek is aan vakmensen. „Maar een aantal dingen kan je zelf doen, zoals de cv-ketel goed instellen en in kamers die je niet gebruikt de radiatoren dichtdraaien. Dat moet ook de overheid doen in alle overheidspanden die we hebben.”

