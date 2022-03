Hoe verlopen de fusieplannen tussen PvdA en GroenLinks op lokaal niveau?

„Niet per se een goed idee”, zegt Arianne Ripmeester uit Ridderkerk over het toenaderingsproces van de Tweede Kamerfracties van PvdA en GroenLinks. Maar, zegt het ervaren PvdA-gemeenteraadslid „lokaal kun je elkaar gemakkelijk vinden.”

Haar partij besloot begin november om samen met GroenLinks de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. Met één lijst, met één programma en straks ook met één gezamenlijke fractie. PvdA en GroenLinks vinden elkaar natuurlijke bondgenoten. „We kennen elkaar goed, we mogen elkaar en we vullen elkaar inhoudelijk aan”, verklaart Ripmeester.

Het doel van deze politieke combinatie – juridisch blijven de lokale verenigingen gescheiden – ligt voor de hand. „Met een grotere groep willen we een krachtiger progressief geluid kunnen laten horen.” De PvdA heeft nu drie zetels in de raad, van de 29; GroenLinks heeft er eentje. Ripmeester zegt voor het samengaan met GroenLinks „geïnspireerd” te zijn door het samenwerkingsproces bij de Tweede Kamerfracties in Den Haag.

‘Niet de enige logische partner’

Er zijn leden van beide partijen die de steeds verdergaande samenwerking tussen GroenLinks en PvdA op landelijk niveau beslist geen goed idee vinden. Of een tikje te snel vinden gaan. Twee moties op het online partijcongres van GroenLinks een maand geleden die opriepen om samensmelting met de PvdA op lokaal niveau te stimuleren werden overtuigend afgewezen. Een motie die stelde dat de PvdA „niet de enige logische partner” voor linkse samenwerking is, werd met brede steun aangenomen.

Met de duidelijke uitslag van die laatste motie is de harde kern van GroenLinks Nijmegen erg tevreden. Bij ons, zegt de lokale lijsttrekker Quirijn Lokker, „is er altíjd al linkse samenwerking. Daar hoef je niet voor te fuseren. En waarom zou je het samenwerken beperken tot één partij?”

PvdA-wethouder Resma Roopram uit Barendrecht raakte geïrriteerd over een lezing van Kati Piri eind februari in Houten. Daarin pleitte het PvdA-Kamerlid er voor om het linkse fusieproces nu al in gemeenten en provincies in gang te zetten. „Laten we de krachten bundelen in iets nieuws”, zei Piri.

Roopram, die zich als kandidaat-partijvoorzitter openlijk had uitgesproken tegen een fusie met GroenLinks, reageerde op Twitter: „Doe dit niet vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. 070 gaat er niet over.” In een toelichting zegt ze: „Ik heb er geen probleem mee dat de Tweede Kamerfracties samenwerken, dat moeten ze zelf weten, maar zij moeten niet over lokale partijen gaan praten.”

Eerder pleitte ook GroenLinks-leider Jesse Klaver voor het doorzetten van het in Den Haag ingezette fusieproces. „Als er ooit een moment in de recente geschiedenis was voor progressieve partijen om de krachten te bundelen, dan is het nu wel”, zei hij begin december bij de presentatie van het met de PvdA gesloten 'Oppositieakkoord’. Zijn collega van de PvdA, Lilliane Ploumen, zei bij die gelegenheid: „De geest van linkse samenwerking waart in het hele land, ook op lokaal niveau.”

GroenLinks en PvdA hopen samen in Ridderkerk „een krachtiger progressief geluid” te kunnen laten horen. foto Merlin Daleman

Grote toename samenvoegingen

Of dat bedoelde instructies waren aan lokale afdelingen of niet, het aantal samenvoegingen van de twee linkse partijen is behoorlijk toegenomen. De PvdA en GroenLinks doen dit jaar in 48 gemeenten met een gezamenlijke lijst mee. Dat zijn er bijna twintig meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Daarnaast was de PvdA in 26 gemeenten al eerder opgegaan in nieuwe progressieve lokale partijen, vaak ook met GroenLinks, zoals Progressief Oegstgeest of Pro Eijsden-Margraten. Opvallend: in twee gemeenten is GroenLinks niet met de PvdA maar met D66 een lijstverbinding aangegaan (Heerde en Horst aan de Maas), net als de PvdA in Barneveld.

Waar de politieke samenwerking in de Tweede Kamer door de partijtoppen breed gedragen wordt, is het voor beide partijen geen beleid dat het fusieproces op lokaal niveau wordt ingezet.

Na de goede uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 probeerde GroenLinks de lokale aanwezigheid juist te consolideren en waar mogelijk uit te bouwen. De partij wil dat GroenLinks zo zichtbaar mogelijk, met naam en logo, en dus zelfstandig aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet. Maar, zegt voorzitter Katinka Eikelenboom, „we zijn dit jaar wel iets soepeler geweest als afdelingen om toestemming vroegen een lijstverbinding met de PvdA aan te gaan”.

Dat heeft alles te maken „met de ontwikkelingen van de fracties”. Ze wijst ook op congresmoties die óók zijn aangenomen en juist vroegen om de samenwerking met de PvdA verder op de rit te zetten.

Bij de PvdA is strikt genomen geen toestemming van het landelijk bestuur vereist als een lokale afdeling wil fuseren, tenzij ‘PvdA’ uit de naam van de nieuwe combinatie vervalt. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent zegt dat de lokale afdelingen traditioneel grote zelfstandigheid over hun eigen verkiezingsdeelname hebben. „We zijn een democratische partij.” Maar de partijtop heeft wel de nadrukkelijke voorkeur dat de PvdA met een eigen lijst deelneemt. Als dat niet lukt, zegt Sent, „dan het liefst in een combinatie met een andere progressieve partij waarbij de naam PvdA blijft bestaan.”

PvdA en GroenLinks hebben in Ridderkerk één lijst en straks één fractie. Foto Merlin Daleman

Vooral in kleine gemeenten

Bij beide partijbesturen is begrip voor de meest gehoorde motivatie bij lokale afdelingen om samen te gaan met een andere partij: gebrek aan kandidaten en vrijwilligers. De meeste lijstverbindingen van PvdA en GroenLinks zijn te vinden in kleinere gemeenten, waar de afdelingen kampen met ledenkrimp. In grote steden werken PvdA en GroenLinks in gemeenteraad of college doorgaans goed samen, maar in de verkiezingscampagne strijden ze weer apart om de gunst van de kiezer.

„Onze afdeling draait al jaren op vijftien mensen”, zegt Bob Vastenhoud, leider van GroenLinks in Leiderdorp. Om die reden is hij dit jaar voor het eerst een lijstverbinding met de PvdA aangegaan. „Onze basis is zo smal, dat het lastig is om als aparte partij actief te blijven. Nu we samen zijn gegaan met de PvdA is het ook weer leuk om dingen te organiseren. We hebben nu twee jonge mensen op de lijst staan; zonder lijstverbinding waren die er misschien helemaal niet gekomen.”

Met medewerking van Marit Willemsen

