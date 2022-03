Eigenaar Gelredome aast op zijn huurder Vitesse

Pascal van Wijk had een geruststellende boodschap voor Vitesse-fans die vrezen voor de toekomst van hun club nu eigenaar Valeri Ojf zijn aandelen gaat verkopen. De Rus heeft „keihard” twee voorwaarden gesteld aan potentiële kopers, vertelde de algemeen directeur zaterdag in gesprek met de NOS. De continuïteit van Vitesse moet gewaarborgd zijn en „we moeten invulling kunnen blijven geven aan onze sportieve ambities”, aldus Van Wijk. Hij verwees daarbij naar „de kapitaalkracht” van een nieuwe eigenaar, die wel „iets moet kunnen doen”. Er is al interesse, zei Van Wijk, die verder geen details wilde geven.

Één belangstellende heeft zich al publiekelijk gemeld. Vastgoedondernemer Michael van de Kuit, eigenaar van stadion Gelredome, wil de club wel overnemen, zei hij maandag in De Gelderlander. Over sportieve ambities had hij het niet. Wel over financiële. Hij vindt dat Vitesse „zwarte cijfers” moet schrijven. Volgens Van de Kuit zou het kunnen helpen om het stadion en de club in handen te brengen van dezelfde eigenaar; Vitesse betaalt zijn onderneming jaarlijks een kleine 2 miljoen euro om in de Gelredome te mogen spelen.

Toch zal het verder vooral aankomen op saneren. Ofwel: minder geld uitgeven aan spelerssalarissen. En dus genoegen nemen met mindere prestaties op het veld. Van de Kuit: „Het lijkt mij het belangrijkste dat Vitesse blijft voetballen en er iedere twee weken in Gelredome een thuiswedstrijd is.”

Hoe serieus de belangstelling is van Van de Kuit is niet duidelijk. Hij reageerde maandag niet op verzoeken van NRC om commentaar. Maar zijn verhaal onderstreept dat het moeilijk zal worden voor het clubbestuur een koper te vinden die aan Ojfs voorwaarden kan en wil voldoen.

Vitesse is de voorbije twaalf jaar, sinds de komst van de eerste buitenlandse eigenaar Merab Jordania, afhankelijk geworden van Russisch geld. In de jacht op sportieve roem gingen de spelerslonen omhoog. De club zette in op Europees voetbal, wat bij plaatsing miljoenen aan premies zou opleveren. Greep Vitesse naast een Europees ticket, dan was het meestal aan de Russen om bij te passen. Waarom zij dat bleven doen, hebben de eigenaren nooit willen uitleggen; interviews gaven ze niet. Bestuurders van de club hebben evenmin kunnen of willen beargumenteren waarom de Russen zoveel geld in Vitesse bleven steken.

Voor een club waar in 2010, het jaar van de verkoop, zo groot werd gedroomd, zijn de successen bescheiden. De topdrie in de Eredivisie en de Champions League bleven buiten bereik. Hoogtepunt was de winst van de KNVB-beker in 2017, de eerste en enige prijs in de clubhistorie. Verder reikte de club twee keer tot de groepsfase van een Europees toernooi. Afgezien van langetermijninvesteringen in bijvoorbeeld het trainingscomplex en de jeugdopleiding, leidde dit tot een forse schuld bij de holding waarin de aandelen van Vitesse zijn ondergebracht. Volgens het laatste gepubliceerde jaarverslag (2019) gaat het om een schuld van ruim 140 miljoen euro.

Die schuld gaat Van de Kuit „natuurlijk niet” overnemen, heeft hij al laten weten. Datzelfde geldt overigens voor het bestuur van de club, mocht hij die in handen krijgen.

Van de Kuit is ook geen echte voetbalman. Hij is een zakenman, die met Vitesse te maken kreeg nadat hij in 2018 de Gelredome had gekocht. Hij zag dat als een unieke toevoeging aan zijn vastgoedportefeuille, die onder meer bestaat uit winkelpanden, een golfbaan, een casino en een pretpark. Supporter van Vitesse is hij niet. Sinds hij het stadion bezit, heeft hij één keer, op uitnodiging, een wedstrijd bijgewoond. Daarna was hij niet meer welkom, zei hij tegen De Gelderlander.

Dat heeft voornamelijk te maken met een strijd over de stadionhuur. In 2018, vlak na de aankoop van het stadion, zegde Vitesse de huur op per 2023. Niet om werkelijk te verkassen, maar als drukmiddel voor een verlaging van de jaarlijkse huursom, die volgens Vitesse te hoog is.

Van de Kuit toonde zich niet onder de indruk van de opzegging. De zakenman heeft dan ook de reputatie dat hij confrontaties niet uit de weg gaat. Dit werd ook duidelijk toen Vitesse in 2020, als gevolg van de pandemie, aandrong op een verlaging van de huur vanwege vermindering van inkomsten. Omdat beide partijen het niet eens werden, volgde een kort geding bij de rechtbank in Arnhem.

„Zonder enig hart en alles voor de buit, dat is typisch Van de Kuit”, schreven Vitesse-supporters op een spandoek bij de Gelredome. De ondernemer begreep echter niet hoe een club met een miljardair als eigenaar in geldnood kon verkeren. De rechter evenmin en stelde hem in het gelijk.

Wat de ondernemer destijds wilde, wenst hij nu nog steeds: inzicht krijgen in de financiën van Vitesse. De vraag is of de club nu, met de mogelijke verkoop, wel open kaart met Van de Kuit wil spelen.