Een boek? Wat een omweg naar de serie

‘Weet je wat jij echt moet kijken? High Fidelity. Op Disney+ staat dat, volgens mij. Met Zoë Kravitz, die dochter van Lisa Bonet en Lenny Kravitz, maar jij kent haar waarschijnlijk van Big Little Lies. Die twee seizoenen stonden eerst op Ziggo, alleen zullen ze daar wel af zijn, ik denk dat je het nu op HBO Max kan vinden. In High Fidelity zit ze dus met Jake Lacy, die in The White Lotus dat verwende rijke mannetje speelde, op huwelijksreis met die vrouw.”

- „O ja, The White Lotus.”

In de moderne wereld moeten wij voortdurend iets. Sowieso moeten we altijd eerst aan de slachtoffers denken, maar we moeten ook allemaal een eigen podcast maken en niets meer drinken, behalve havermelk en natuurwijn. In deze serie beschrijft Robert Vuijsje wat wij allemaal moeten. Vandaag: ik moet series kijken.

- „Die serie zal nu ook wel op HBO Max staan, of mocht het nog even op Ziggo blijven? Maar in High Fidelity is die Jake Lacy dus een heel ander personage dan in The White Lotus. Hij speelt een sukkel die achter Zoë Kravitz aanloopt. Dat is zeg maar echt acteren, dat je verschillende rollen kunt spelen.”

- „Succession, dat vond ik wel een mooie serie. Een shakespeareaans drama.”

- „Haha, Succession, waar zie je me voor aan? Dat kijkt iedereen al. En die vergelijking met Shakespeare, heb je dat zelf bedacht? Jij kijkt zeker ook Inventing Anna, of Manifest. Lekker meedoen met de massa. Weet je wat jíj moet zien? City on a Hill, staat net op Ziggo. Dat is de nieuwe The Wire, alleen dan niet in Baltimore maar in Boston. Of anders moet je Your Honor checken, met Bryan Cranston. Over een rechter in New Orleans en dan rijdt zijn zoon een jongen dood die weer de zoon van een grote crimineel blijkt te zijn. Heel sfeervol, en duister. Ik weet even niet waar je die kan streamen. Of anders Snowfall, ook op Disney+: harde gangsterserie over drugshandel in Los Angeles, een soort Boyz n the Hood. Het heet Disney+, maar er staan allemaal series op die ik niet echt Disney zou noemen. Maar ken je Boyz n the Hood nog? Die film stond ooit op Netflix, geloof ik. Nu kan je hem sowieso huren op Amazon Prime.”

- „Denk je dat ik Viaplay moet nemen?”

- „Zou ik alleen doen als je echt niet zonder Formule 1 kunt. Verder hebben ze nu weinig. HBO Max heb ik wel genomen, maar nog niet naar gekeken. Ik wil permanente toegang hebben tot The Sopranos. Niet dat ik die serie vandaag of morgen weer ga kijken, ik wil gewoon weten dat het er is als ik het nodig heb. Ik werd onrustig in die maanden dat The Sopranos al van Ziggo af was gehaald en HBO Max nog niet in Nederland zat.”

- „Ik probeer ook wel eens een boek te lezen.”

- „Haha, ik schrijf zelf boeken, maar je dacht toch niet dat ik ze nog lees?”

- „Waarom niet?”

- „Wie leest er nog boeken? Zeker niet al die dikke boeken. Grand Hotel Europa, of dat boek over dat mensen deugen, denk je dat iemand die uitleest? Zelfs schrijvers lezen geen boeken meer.”

- „Waarom schrijven ze dan nog?”

- „Wat denk je zelf? Zodat het later verfilmd kan worden. Of beter nog: een Netflix-serie. Wanneer hoorde jij voor het laatst iemand vragen: heb je dat boek al gelezen? Mensen vragen nu: welke serie kijk je op Netflix?”

- „Waarom moet ik eigenlijk al die series kijken?”

- „Daar worden de verhalen verteld. Ik denk dat ik vanaf nu gewoon rechtstreeks scenario’s ga maken, zonder die omweg van eerst een boek. Het is nog makkelijker ook, bij zo’n scenario hoef je alleen maar de dialogen op te schrijven, en of ze binnen of buiten zijn.”

- „Ik probeer even te tellen. Jij hebt dus Netflix, Disney+, Ziggo XL, HBO Max en Amazon Prime? Hoeveel kost je dat per maand?”

- „En ik heb nu weer Videoland genomen, omdat Mocro Maffia begon, vierde seizoen. Blijft goed, maar het lijkt of het stagneert. Steeds hetzelfde. En ik kan al die verschillende verhaallijnen niet meer volgen. Wat denken ze, dat ik van die papieren schema’s aan de muur heb hangen, met alle personages erop en wie met wie ruzie heeft?”

- „Wat doe jij als je geen series kijkt?”

- „Podcasts luisteren natuurlijk. Als ik even een paar minuten door het huis loop, zet ik een podcast aan op mijn telefoon. Anders is het dode tijd. Weet je welke podcast jíj moet luisteren?”