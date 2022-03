Op Start-up School ondernemen jongeren zelf: 'Het is zo anders dan het normale onderwijs'

Allerlei verplichte vakken volgen, alleen maar zitten en luisteren naar docenten, en dingen leren waar je later toch eigenlijk niks aan hebt. Jaimy Muller von Czernicki (16) ging altijd met tegenzin naar school. Ze was snel afgeleid en had moeite met de lange lesdagen. „Ik was creatief en had wel veel ideeën, maar ik kon dat op school niet kwijt.” Sinds een maand denkt ze heel anders over school.

Muller von Czernicki hoort bij de eerste lichting leerlingen van een nieuw mbo-concept: Start-up School. Ze krijgen geen les over ondernemen, ze gaan het meteen zelf doen. Leerjaren heten start-upfases. Het studieprogramma is niet vastomlijnd. De leerlingen worden overal bij betrokken en denken mee over excursies of gastsprekers. Na drie jaar hebben ze een eigen onderneming geregistreerd en hebben ze een diploma op mbo-niveau 4. De eerste groep van achttien jongeren in de leeftijd 15 tot 21 jaar begon in februari.

Start-up School maakt deel uit van de Brabantse mbo-instelling Summa College. Zo’n veertig instanties hebben zich bij het concept aangesloten, waaronder chipmachinefabrikant ASML en de gemeente Eindhoven. Ze zijn gecharmeerd van het onderwijsconcept en willen graag een bijdrage leveren, zegt docent Stein Hurkx. „In de ondernemerswereld is veel bereidheid anderen te helpen. En ze zien de groep studenten als een kweekvijver van jong talent met frisse ideeën, waaruit samenwerkingen kunnen ontstaan.”

Bedrijven en ondernemers verzorgen gastcolleges en bedenken challenges: probleemstellingen die de leerlingen moeten oplossen voor studiepunten en waarmee ze ondernemingsvaardigheden opdoen. Muller von Czernicki is enthousiast. „Ik kom nu met een lach thuis. Dat vinden mijn ouders ook wel fijn.”

Ondernemen is populair onder jongeren, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Het aantal jonge ondernemers neemt al enkele jaren in rap tempo toe. In het eerste kwartaal van 2017 registreerden ruim 8.258 jongeren onder de 25 jaar hun bedrijf. Dit was in 2021 meer dan verdubbeld tot 17.455 starters. Vooral in de coronaperiode zijn veel jongeren een eigen zaak begonnen. Nederland telt inmiddels bijna 130.000 geregistreerde ondernemers onder de 25 jaar.

Tegelijkertijd zijn er jaarlijks ruim 20.000 jongeren die voortijdig hun school verlaten, blijkt uit cijfers van het CBS. Afgelopen jaar waren het er 26.160, zo’n 2 procent van het totaal. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil het aantal voortijdige schoolverlaters tot 2024 terugdringen tot maximaal 20.000 jongeren. Dat gebeurt onder meer door te investeren in extra begeleiding, afwezigheid op school aan te pakken en samen te werken met hulpverleners, gemeenten en jeugdartsen.

Maatschappelijk verantwoord

Stein Hurkx, Addy Aertse en Bram Finke, alle drie docent bij het Summa College, bedachten het concept voor de nieuwe school. Ze zagen geregeld talentvolle leerlingen uitvallen omdat die niet goed werden bediend in het onderwijs. Aertse: „Studenten zeiden dat ze liever wilden ondernemen dan naar school gaan. Maar ouders willen dat hun kinderen ook een diploma halen. Die twee wensen brengen we samen.” Er waren twee eisen voor de jongeren: minimaal een vmbo-t-diploma én intrinsieke motivatie. Voor de opleiding moesten ze eerst een selectie doorlopen.

De naam Start-up School moet niet al te letterlijk worden geïnterpreteerd, benadrukt Aertse. „Het doel is dat studenten een bedrijfje oprichten, maar dat hoeft niet iets met tech te zijn. Je gaat hier niet per definitie het nieuwe Facebook maken.” Leerlingen zijn vrij in hun keuze voor het soort onderneming, zolang het uitgangspunt is: een maatschappelijk verantwoorde onderneming met een langetermijnvisie die niet alleen op winst is gericht.

Bij de Start-up School van het Summa College in Eindhoven. Foto Merlin Daleman

Die vrijheid komt tot uiting in de plannen van de jongeren. Hun ideeën lopen uiteen van het opzetten van een eigen sportschool of lunchroom tot ‘iets met tweedehands kleding’. Geen probleem als ze het nog niet helemaal weten: het eerste jaar is gericht op oriëntatie. Ook kunnen er samenwerkingen ontstaan.

De meeste leerlingen bij Start-up School hadden het gevoel dat ze niet goed pasten in het reguliere schoolsysteem, zeggen ze. Een van hen is Ward van Zon (20) uit Veldhoven. Op zijn zestiende verkocht hij al T-shirts die hij had laten bedrukken. Een paar jaar later verdiende hij geld met het maken van websites. Die ondernemende kwaliteiten kon hij op zijn toenmalige school niet goed kwijt; hij maakte de havo niet af.

Inspiratie

Al na de eerste paar weken is Van Zon positief over de opleiding. Hij voelt zich er op zijn plek. „Het is zo anders dan het normale onderwijs”, zegt hij. „Daar zat ik alleen maar achter mijn laptop te luisteren naar de docent. Hier ben ik de hele dag bezig.”

Ook al zijn de lesdagen korter dan in het reguliere onderwijs, Van Zon vindt het ‘echt pittig’. „Je bent heel productief in die uren op school.”

Waar de leerlingen het over eens zijn: de omgeving inspireert ze. De locatie van Start-up School is het Microlab, een broedplaats voor enkele honderden, vooral jonge bedrijven op Strijp-S in Eindhoven. De jongeren praten in de lift met ondernemers of wonen lezingen bij. Daarnaast inspireren de leerlingen elkaar. „Niemand spijbelt, want iedereen wil naar de les komen omdat ze het interessant vinden”, zegt leerling Santiago Flores Rozo. „Als er een gastdocent komt, worden er veel vragen gesteld.”

Voor een zeventienjarige heeft Flores Rozo al veel werkervaring: hij had een goedlopende online handel in de doorverkoop van sneakers, deed werving van donateurs voor Unicef en van abonnees voor maaltijdbox-leverancier HelloFresh, en was bedrijfsleider bij een sneakermerk. Waarom zou je met zo’n cv nog terug naar school gaan? „Hier kan ik mijn netwerk uitbreiden”, antwoordt hij.

Toen hij thuis vertelde over Start-Up School, waren zijn ouders niet meteen inschikkelijk. „Mijn ouders zijn best streng als het op school aankomt. Mijn moeder wil heel graag dat ik naar het hbo en dan de universiteit ga, dat is haar droom.” Flores Rozo is geboren in Las Cruces, dat hij omschrijft als een Colombiaans getto. „We woonden in een klein flatje, er was weinig geld. Ik mocht niet buiten spelen omdat het te gevaarlijk was. Mijn moeder ging voor mijn toekomst naar Nederland.”

Het moet nog blijken of Start-up School concreet bedrijven gaat opleveren. Of leerlingen een idee al dan niet succesvol uitvoeren, heeft geen gevolgen voor het behalen van het diploma. De docenten dromen over de toekomst. Aertse: „Deze lichting kan kennis en ervaring doorgeven aan volgende generaties Start-up School.”

Toch ontkomt ook Start-up School niet aan enkele schoolse regels. In het tweede jaar moeten de leerlingen onder andere examens Nederlands, Engels en rekenen halen, die ze zelf moeten inplannen.

Flores Rozo weet nog niet wat voor bedrijf hij straks gaat beginnen, misschien iets met mode of kunst. Maar dát hij over drie jaar een eigen bedrijf heeft, daar twijfelt hij niet over. „Ik wil iets doen met mijn talenten. Ik wil een naam opbouwen voor mijn kinderen.”

Ook Jaimy Muller von Czernicki weet het nog niet precies. Het liefst wil ze iets doen waarin ze haar passies kwijt kan: dansen, reizen, make-up. „Ik ga iedere dag met zin naar school, dat heb ik nooit eerder gehad.”

Foto Merlin Daleman