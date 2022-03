‘Ik wil graag praten, maar het is moeilijk,” zegt Ahmad. Hij spreekt Engels, maar is soms lastig te verstaan. Dan neemt zijn gevoel de overhand. Als het over zijn gezin gaat bijvoorbeeld. „Ik wil ze bij mij hebben. Het is gewoon vreselijk,”

Een week geleden vluchtte Ahmad, alleen, uit Oekraïne. In zijn blauwe Skoda Fabia reisde hij in zes dagen door Slowakije, Oostenrijk en Duitsland om uiteindelijk in Nederland terecht te komen. Meer dan zijn werkkleding en zijn telefoon heeft hij niet meegenomen.

Als Rusland op 24 februari Oekraïne binnenvalt is Ahmad (35) aan het werk als accountant in Dnipro, in het oosten van Oekraïne. Zijn gezin is in Kaloesj, in het westen van het land. Ahmad probeert naar hen toe te gaan, maar stuit bij de provinciegrenzen op het rechtsextremistische Azovbataljon. „Ik mocht niet naar mijn vrouw en kind, want ik heb geen Oekraïens paspoort. Voor hen ben ik een Syriër en hoor ik dus niet in Oekraïne”, vertelt Ahmad. Ook de volgende dag wordt hij tegengehouden. Ahmad besluit alleen te vluchten. Zijn vrouw blijft achter. Zonder hem vluchten durft ze niet. „Ze is bang dat ze onze dochter niet kan beschermen”, zegt Ahmad.

Ahmad is lang, gespierd en heeft een donkere baard. Sinds ruim een week verblijft hij bij Arend en Trea en hun dochter Dorien (18) in Emmen. (Hun achternaam willen ze buiten de publiciteit houden uit vrees voor negatieve reacties.) Als je Ahmad ziet zitten op de grijze bank, met de kat tegen hem aan genesteld, krijg je het gevoel dat hij hier al jaren over de vloer komt. „We willen dat Ahmad zich hier echt thuis voelt,” zegt Trea, terwijl ze hem vraagt thee in te schenken. Hij komt terug met koffiekopjes. „Tja, dat soort dingen gaan soms nog wel mis”, zegt ze met een lach.

Via de Facebookgroep Oekraïne Vluchtelingen NL kwam het gezin in contact met Ahmad. In eerste instantie waren ze niet van plan vluchtelingen op te vangen. In zijn Facebookbericht beschreef hij de hoop op een warm welkom in een land zonder racisme. Hij sloot af met: „Ik heb helaas geen blonde haren en blauwe ogen.” Voor Dorien reden om alles op alles te zetten om Ahmad in huis op te nemen. „De gedachte dat iemand naast alle oorlogszorgen ook angst heeft vanwege zijn afkomst, vind ik vreselijk”, zegt ze.

Ahmad beschreef zijn uiterlijk met een reden. Want hij is geen „normale Oekraïense vluchteling.” Zijn angst om anders te zijn en vooral „anders behandeld te worden” is groot.

In 2011 vluchtte Ahmad uit Syrië. Hij moest in het leger om tijdens de burgeroorlog te vechten. Hij kon het niet, „zijn eigen landgenoten vermoorden”. Uit vrees voor represailles wil hij zijn achternaam niet bekend maken.

Hij vluchtte naar Oekraïne en kreeg er een tijdelijke verblijfsvergunning. Zijn eerste jaar was zwaar. De nachten bracht hij huilend in bed door, vertelt hij. „Ik kende niemand, mijn familie was weg en je spreekt de taal niet. Je voelt je machteloos.” Oekraïne werd pas zijn „thuis,” toen hij Alina ontmoette in de sportschool. Ze werden verliefd, trouwden en kregen een dochter: Milana, nu anderhalf jaar oud.

Omdat zijn vrouw en dochter Oekraïens zijn, komt Ahmad in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning. Hij heeft een verzoek tot naturalisatie tot Oekraïner ingediend. Maar dat proces duurt volgens hem lang. „Vooral als je uit een land als Syrië gevlucht bent.”

De situatie van Ahmad – gevlucht uit Oekraïne, maar geen Oekraïens paspoort – is niet uniek, zegt Vluchtelingenwerk. Om hoeveel personen het gaat is onbekend. Volgens de UNHCR woonden in 2020 zeker 2.281 vluchtelingen in Oekraïne, vooral uit Syrië, Afghanistan en Rusland.

Onduidelijke status

Er is nog veel onduidelijk over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Die onduidelijkheid is nog groter voor mensen zonder Oekraïens paspoort. Welkom zijn ze wel. Voor iedereen die de oorlog in Oekraïne ontvlucht, geldt de Europese richtlijn tijdelijke bescherming. Door deze status zijn vluchtelingen niet verplicht de gebruikelijke asielprocedure te doorlopen, maar krijgen ze in principe direct toegang tot huisvesting, uitkeringen, onderwijs en zorg in ons land. Ook mogen ze werken.

De praktische uitwerking van die richtlijn blijft giswerk. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden vluchtelingen uit Oekraïne opgeroepen zich te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Maar uit een bericht van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens blijkt dat personen zonder paspoort zoals Ahmad zich niet kunnen registreren.

Bij Ahmad en zijn gastgezin heerst daarom een gevoel van onrust. Bij het passeren van de Oekraïense landsgrens zag hij hoe mensen zonder paspoort geslagen werden. Erover praten kan hij nauwelijks. „Het doet pijn. Het is gewoon verschrikkelijk”, zegt hij.

Zijn gastgezin vraagt zich af wat er gebeurt als Ahmad zich straks moet registreren. Ze zijn bang dat hij naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel moet en door zijn Syrische afkomst niet herenigd mag worden met zijn gezin. Voorlopig heeft Ahmad in ieder geval een plek in hun huis. „We laten hem niet alleen”, zegt Dorien.

