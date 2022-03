‘De nieuwe Merckx’ ging kapot aan drugs, doping en wat al niet meer

‘De nieuwe Merckx’. Hoeveel Belgische wielertalenten zijn er niet vergeleken met de man die in de jaren 60 en 70 alles won wat er te winnen viel – en geen koers cadeau deed aan land- of ploeggenoten. Vandaar zijn bijnaam ‘de Kannibaal’.

„Als hij geen tweede Merckx wordt, krijgen we er nooit één”, voorspelde oud-kampioen Roger de Vlaeminck. ‘Hij’ was Frank Vandenbroucke, kasteleinszoon uit Ploegsteert met het hart op de tong en elastieken benen. Een prachtige renner, een speelvogel op wie je niet lang kwaad kon blijven, wat hij ook had geflikt.

Deze nieuwe Merckx was niet bestand tegen de druk, doping en drugs. En stierf op 34-jarige leeftijd in een smoezelig hotel in Senegal een eenzame dood. In zijn biografie God is dood schrijft wielerjournalist Andy McGrath een even meeslepend als meelijwekkend levensverhaal.

Tientallen vrienden, wielrenners, ploegleiders, levenspartners en familieleden komen aan het woord. Frankies ouders werkten niet mee. Zij waren argwanend en niet zonder reden. „Hij was vanaf zijn geboorte een verwende jongen”, zegt zijn psycholoog Jef Brouwers niet als enige in het boek over hun verloren zoon.

„Mijn vader leerde mij veel over het fietsen, niet over het leven”, vertelde hijzelf in 2008 in zijn autobiografie Ik ben God niet. Deze Jean-Jacques kwam ook uit een wielernest, maar miste het talent van zijn zoon én van zijn broer Jean-Luc die in de jaren 70 een redelijke succesvol profrenner was. Jean-Luc werd later ploegleider van Lotto, de sponsor waar zijn neefje onder contract stond, tot die eigenhandig de samenwerking verbrak. „Mijn oom heeft me gewaarschuwd voor de wolven in het peloton, zelf was hij de grootste wolf”, verklaart de tweetalig opgegroeide Frankie zijn contractbreuk.

Het boek beschrijft de opkomst en aftakeling van VDB. „Ik ben Frank en jij zal in de toekomst nog veel over me schrijven”, zegt de dan 16-jarige belofte in 1991 tegen een Vlaamse journalist. Die zou dat veelvuldig gaan doen – maar steeds meer over de dopingzondaar en drugsverslaafde, steeds minder over ‘de nieuwe Merckx’.

VDB was erg overtuigd van zichzelf, en genoot als neo-prof van alle publiciteit, zo liet hij een paar jaar voor zijn dood optekenen in zijn autobiografie. „Ik was verslaafd aan de aandacht, ik was de beste, voelde me de beste. En ik aarzelde niet dat te laten zien.”

Doping voor de hond

VDB behaalde in zeven profseizoenen 51 dagzeges. Ondanks chronische kniepijn was hij een paar jaar uitblinker in eendaagse wedstrijden. Hij won in 1999 Luik-Bastenaken-Luik, waar hij Michael Boogerd in de finale uit het wiel reed. Daarna ging het al snel bergafwaarts. Eerst achtervolgd door opdringerige fans en journalisten, daarna door politie en justitie. Bij een huiszoeking troffen agenten een halve apotheek aan verboden middelen. „Voor mijn hond”, verklaarde het baasje voor wie de leugen intussen regeerde. Hij besodemieterde zijn partners, vrienden, therapeuten, drugskoeriers. Niemand die lang boos op hem kon blijven.

De ghostwriter van zijn autobiografie: „Als hij blij was, was jij blij.” Huisvriend Luc Deleu: „Frank was een losgeslagen projectiel, extreem in alles, manisch depressief. Maar in goede doen de aardigste en warmste persoon die ik ken.”

Zijn meesterknecht Nico Mattan, over de vele jaren dat ze ploeggenoten en ‘slapie’ waren: „Ik kan vijftig boodschappen op zijn antwoordapparaat zetten, hij belt niet terug. Als ik al lang heb opgegeven, belt hij twee weken later zelf en doet hij alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Hij is verleerd tegenspraak te dulden. Hij weet zich omringd door veertig mensen die voor hem buigen als knipmessen.”

Paardenfokker

VDB vertrouwde in de tweede helft van zijn wielercarrière blind op de psychologische en farmaceutische hulp van Bernard Sainz. Deze Franse paardenfokker, bijgenaamd ‘Dokter Mabuse’, belandde vanwege zijn dopingpraktijken in de gevangenis. Zijn cliënt en/of patiënt kwam niet voor het eerst met een ongeloofwaardige verklaring. „Ik ben naïef geweest, wist niet wat er in zijn injecties zat, dacht dat het allemaal homeopathisch was.”

Zijn vader Jean-Jacques, in een kranteninterview: „Sinds de affaire met Sainz is mijn zoon niet meer dezelfde geweest. Hij geloofde onvoorwaardelijk in die goeroe. Hij belandde in een vicieuze cirkel. De privé-problemen stapelden zich op. Hij hield van twee vrouwen tegelijk. Hij verzorgde zich niet meer. Hij is een uitgebluste renner die naar het einde snakt. Frankie wordt stilaan zijn eigen vijand.”

Het levensverhaal van VDB past in een traditie van door geld, doping en drugs ontspoorde (oud-)renners die de weelde en adoratie niet konden dragen en het ravijn in stortten. Sommigen kregen op tijd hulp, zoals de Brabander Johan van der Velde. Anderen bleven hulpeloos, zoals de Italiaan Marco Pantani. Ook een groot talent dat het als prof wél waarmaakte.

Pantani won in 1998 de Tour en de Giro – dankzij epo, bleek later. Hij stierf een al even eenzame dood, ook in een hotelkamer omgeven door pillen en injectienaalden. Na diens dood in 2004 zei VDB: „Ik word geen tweede Pantani. Dat willen de media, een kogel door mijn hoofd jagen.”

VDB had net als Pantani last van alle aandacht van de wieler- en roddelpers. Met zijn extravagante levensstijl – vijf sportwagens, dure restaurants, omringd door een schare zogenaamde vrienden – vroeg hij er ook een beetje naar, zegt een anonieme bron. „Als je zo groot bent en je gedraagt je zo vreemd, wat verwacht je dan?”

‘Ik word alleen maar gekker’

VDB werd meermaals opgenomen in een kliniek, hij bleek niet te genezen. „Ik word er alleen maar gekker”, zei hij tegen zijn psycholoog Brouwer, die hem altijd is blijven steunen. „Noem het een groot verantwoordelijkheidsgevoel van mijn kant om hem in leven te houden.” Zelf zei VDB over zijn psycholoog: „Hij heeft mijn leven gered, mijn leven verlengd.”

Twee mislukte zelfmoordpogingen gingen vooraf aan zijn overlijden in Senegal. Een prostituée was de laatste die hem in 2009 levend had gezien. Haar verklaringen waren te onsamenhangend om tot een definitieve doodsoorzaak te komen. Een dubbele longembolie? Een reeds bestaande hartkwaal? Op zijn nachtkastje naast zijn sterfbed werden insulinespuiten en slaapmiddelen aangetroffen.

Andy McGrath: God is dood. Opkomst en ondergang van het grote verspilde talent van het wielrennen Horizon, 314 blz €22,99 ●●●●●